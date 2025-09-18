"언어 점수로 커리어까지"… 듀오링고, 링크드인 연동·체스 확장

듀오링고가 플랫폼을 링크드인에 연동해 온라인 학습을 실생활로 확장했다.

듀오링고는 연례 행사 '듀오콘 2025'에서 링크드인 연동과 체스 코스 확장 등 주요 업데이트를 발표하며 교육 플랫폼으로서의 진화를 선언했다고 18일 밝혔다. 업계 최초로 듀오링고 스코어를 링크드인 프로필에 연동할 수 있는 기능을 공개했다. 또 체스 코스를 안드로이드로 확대하고 iOS에 실시간 대전 모드도 추가했다.

듀오링고 스코어 연동은 학습자가 앱에서 획득한 언어 점수를 별도의 변환 없이 비즈니스 네트워크에 기재하는 방식이다. 이는 듀오링고가 언어 능력 검증 수단으로 신뢰성을 입증하는 동시에 실제 취업 시장에서 경력 활용도를 높일 수 있는 기회를 제공한다.

듀오링고가 플랫폼을 링크드인에 연동해 온라인 학습을 실생활로 확장했다. (사진=듀오링고)

체스 코스는 지난 6월 iOS 일부 국가에서 첫 선을 보인 뒤 이용자가 빠르게 증가한 것으로 알려졌다. 이번 업데이트로 영어·스페인어·프랑스어 등 주요 언어 기반 안드로이드 버전이 출시돼 접근성이 확대됐다. 또 전 세계 학습자가 실시간으로 대국을 펼칠 수 있는 대전 모드가 도입돼 게임성과 학습 몰입도를 동시에 강화했다.

듀오링고는 인공지능(AI) 기반 기능 개선에도 속도를 높이고 있다. 화상 통화 학습은 실시간 피드백과 리뷰를 추가해 실제 대화와 유사한 학습 경험을 제공하도록 발전했다. 또 캐릭터 '릴리'와의 개인화된 상호작용으로 학습자에게 자신감을 심어주는 방식을 강화했다.

내부적으로는 대규모 A/B 테스트가 지속됐다. 새로운 학습 유형부터 알림 방식까지 모든 기능을 수백만 명 단위로 시험하며, 데이터를 기반으로 학습 성과와 몰입도를 높이는 체계를 갖췄다.

루이스 폰 안 듀오링고 공동 창업자 겸 최고경영자는 "우리 목표는 언제나 세계 최고의 교육을 누구나 이용할 수 있도록 하는 것이다"라며 "링크드인 연동과 체스 확장은 학습이 재미있으면서도 현실적 도움을 줄 수 있다는 것을 보여준다"고 밝혔다.