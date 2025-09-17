ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI페스타
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[속보] 'KT 소액결제' 사건 40대 유력 용의자 검거
방송/통신
입력 :2025/09/17 16:56
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
'KT 소액결제' 사건 40대 중국교포 용의자 인천공항서 검거
관련기사
경찰 "KT 무단 소액결제 피해자 199명 파악"
2025.09.15
배경훈 장관 "KT 해커, IMSI 외 개인정보 보유 추정"
2025.09.11
"무단 소액결제 불법 기지국, 과거 KT망 연동된 장비 탈취 추정"
2025.09.11
방통위 "무단 소액결제 의심되면 고객센터 문의하세요"
2025.09.11
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT
소액결제
용의자
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
오픈AI, 韓 미래 비전 밝힌다...'초거대 AI 서밋' 30일 개막
누리호 4호 왜 하필 자정에 쏠까..."이유는 KAI 때문"
AI 시대, 'HR의 현재와 미래' 바로 짚고 전망한다
바퀴 휴머노이드, 韓 제조현장 바꾼다
ZDNet Power Center