㈜오리엔텀, 美 QWC서 금융 알고리즘 등 선보여

양자 소프트웨어 전문기업 오리엔텀(대표 방승현)은 오는 19일까지 미국 버지니아주 타이슨스에서 열리는 ‘퀀텀 월드 콩그레스(QWC) 2025에 참가, 금융 알고리즘 등을 공개 중이라고 17일 밝혔다.

오리엔텀은 QWC에서 자체 보유 기술력 검증과 협업 기회 발굴을 목표로 ▲양자 알고리즘 개발 현황 ▲파생상품 및 리스크 평가 ▲구조화 금융 상품의 실시간 가격 산정 등 실제 유즈케이스(User Case)를 소개해 관심을 끌었다.

전시코너에선 미들웨어, 하이브리드 연산, 양자-클래식 인터페이스 등을 선보였다.

오리엔텀은 또 파트너십 회의를 통해 글로벌 연구소 및 기업들 간 공동 R&D 가능성을 적극 타진했다.

오리엔텀이 QWC 2025가 개최되는 워싱턴DC 전경을 배경으로 이미지를 합성했다.(그래픽=오리엔텀)

오리엔텀은 ▲하드웨어 독립성 확보(양자 하드웨어 아키텍처 간 호환 가능한 소프트웨어 솔루션 개발 및 제공) ▲즉각적 산업 활용 가치 추진(금융, 물류, 제약, 기후 예측 등 산업에서의 양자 활용 사례와 실제 시나리오 제시) ▲생태계 표준화 주도권 확보 등을 목표로 이번 QWC에 참가했다.

방승현 대표(한국양자산업협회장)는 "시장 진입(Go-to-Market) 기회를 선점하고, 향후 표준화 단체나 업계 컨소시엄에서 영향력 확보를 통해 양자 생태계를 리딩하는 기업이 되도록 할 것"이라고 말했다.