지미션, 인도네시아 ICT 거인들과 '맞손'…AI 보안 시장 '정조준'

지미션이 현지 유력 기업과 손잡고 인도네시아 보안·공공 시장 공략을 본격화한다. 자체 개발한 인공지능(AI) 영상분석 기술을 현지 사회 인프라에 직접 접목해 동남아 시장 진출의 교두보를 마련하는 전략이다.

지미션은 최근 인도네시아 자카르타에서 현지 기업 프로페스타마 인터내셔널 및 야프로 아르타 퍼르다나와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 협력은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 'SW 고성장클럽' 해외진출 지원 사업의 일환으로 성사됐다.

프로페스타마 인터내셔널은 지난 1986년 설립된 인도네시아의 대표적인 보안·ICT 통합 솔루션 기업이다. 지미션은 자체 개발한 AI 영상분석 솔루션 '덱스마(DEXMA)'를 프로페스타마의 CCTV와 출입통제 등 물리 보안 인프라에 접목해 협력한다.

한준섭 지미션 대표 (사진=장유미 기자)

양사는 안면인식 및 객체인식 기술 기반의 스마트 보안 서비스를 공동 개발하고 현지 프로젝트 수주를 위한 공동 마케팅 등 실질적 협력을 추진할 계획이다.

또 다른 협력사인 야프로 아르타 퍼르다나는 인도네시아 국영 공항공사(Angkasa Pura I) 산하 재단 자회사다. 공항 운영 서비스를 중심으로 폭넓은 공공 서비스 네트워크를 보유했다. 지미션은 야프로와 협력해 '덱스마 솔루션'을 공항과 공공기관 보안 체계에 적용한다. 이를 발판으로 향후 스마트 공항과 스마트 시티 프로젝트까지 사업을 확장할 교두보를 마련했다.

한준섭 지미션 대표는 "이번 MOU 체결은 인도네시아 보안·공공 인프라 분야의 주요 채널을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "현지 파트너와 꾸준한 협력으로 신뢰를 쌓고 덱스마의 경쟁력을 동남아 시장 전반으로 확대할 것"이라고 밝혔다.