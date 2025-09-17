"서울대 연구실서 사우디 유전으로"…아람코가 먼저 '찜한' 韓 AI 기업, 어디?

세이지가 세계 최대 석유 기업 사우디 아람코와 손잡고 글로벌 에너지 시장 공략의 포문을 열었다.

세이지는 사우디 아람코의 핵심 생산 부서와 기술 검증 프로젝트를 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 협력은 아람코 측이 세이지의 국내 주요 정유회사 레퍼런스를 확인한 후 9개 현장 확장을 전제로 직접 기술 도입을 제안해 성사됐다.

이번 프로젝트의 핵심은 인공지능(AI) 기반 안전 모니터링 솔루션 '세이지 세이프티'다. 이 솔루션은 방폭 카메라와 연동해 작업자의 안전 규정 준수 여부와 위험 요소를 실시간으로 감지한다.

'세이지 세이프티'는 작업자 안전모 및 안전대 착용 상태부터 중장비 협착 추락 쓰러짐 등을 탐지한다. 또 화재, 연기 위험, 설비 접근 외부 침입 등 산업 현장의 사고 유발 요소를 식별해 예방하는 기능을 갖췄다.

솔루션의 기술력은 이미 공인 기관을 통해 검증을 마쳤다. 한국인터넷진흥원(KISA)의 지능형 CCTV 성능 시험에서 ▲배회 ▲침입 ▲쓰러짐 ▲방화 등 4개 분야 인증을 획득했다.

세이지는 최근 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 155억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했으며 미국 디트로이트 '오토메이트 2025' 전시회에서는 비전 시스템 디자인의 '2025 이노베이터 어워드'를 수상했다.

김승현 세이지 본부장은 "세계 최대 에너지 기업으로부터 직접 기술 검증 요청을 받은 것은 우리 기술력에 대한 글로벌 인정을 의미한다"며 "이번 프로젝트를 통해 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 AI 안전 솔루션의 우수성을 입증하고 글로벌 에너지 산업 시장 진출의 발판을 마련하겠다"고 밝혔다.