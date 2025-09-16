성수동 24시간 로봇카페서 교보문고 만난다

로봇카페 브랜드 라운지엑스가 업계 최초로 교보문고와 협업해 큐레이션 도서를 24시간 무인 판매하는 서비스를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 협업은 2025 콘텐츠 오픈 이노베이션 지원사업의 일환으로 추진됐다. 단순한 커피 판매 공간을 넘어 문화적 경험을 제공하는 시도다.

라운지엑스 교보문고 큐레이션 도서 판매 개시 (사진=엑스와이지)

서울 성수동 매장에서 처음 운영된다. 고객들은 로봇이 제공하는 신선한 커피와 함께 교보문고가 엄선한 도서를 북카페와 같은 분위기 속에서 무인으로 손쉽게 구매할 수 있다.

또한 라운지엑스는 최근 일부 카페 브랜드들이 '카공족'을 제한하는 분위기와 달리, 오히려 스터디카페를 대체할 수 있는 공간으로 포지셔닝하고 있다. 현재 도서 구매 시 커피 한 잔 무료 제공 프로모션이 진행된다.

김동진 라운지엑스 대표는 "다소 기능적으로만 보일 수 있는 무인카페 매장에 새로운 문화적 가치를 더할 수 있을 것"이라며 "성과에 따라 향후 더 많은 매장에서 서비스 확대와 다양한 콘텐츠 협업을 추진할 계획"이라고 밝혔다.