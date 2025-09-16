아마존, 축구 게임처럼 생중계 때 선수 속도·골 확률 보여준다

아마존이 생방송 축구 경기에 증강현실(AR)을 접목한 ‘프라임 비전’ 서비스를 처음 선보인다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 아마존은 16일(현지시간) 토트넘 홋스퍼와 비야레알 경기를 포함한 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스 리그를 AR 중계로 진행할 예정이다.

생중계 경기 영상에는 선수 이름, 달리기 속도, 점프 높이 등 정보를 보여주는 게임같은 그래픽이 나타난다. 만약 선수가 공을 차는 순간에는 그 공의 속도와 골 확률을 보여주는 팝업이 생성된다. 공을 갖고 있거나 패스를 받을 수 있는 선수 주위에는 회전하는 원이 표시된다.

축구 경기 자료 사진(제공=클립아트코리아)

또 아마존은 어느 팀의 골 확률이 높은지 보여주는 ‘모멘텀 바’와, 경기장에 있는 모든 선수의 실시간 위치를 강조하는 ‘전술 지도’를 개발했다. 향후에는 시청자가 생중계 경기를 시청하는 동안, 자신이 원하는 그래픽과 정보를 띄울 수 있는 옵션도 개발할 계획이다.

아마존의 프라임 비디오 스포츠 해외 사업부 총괄인 알렉스 그린은 “프라임 비전을 통해 완전히 새로운 방송을 실험하고 테스트할 수 있게 됐다”며 “팬들의 의견에 귀 기울이고 앞으로 몇 년 안에 새로운 기능을 추가할 것”이라고 말했다.

여론조사업체 유고브의 2023년 보고서에 따르면 전 세계 스포츠팬 가운데 18~24세는 31%만이 경기를 생중계로 시청한 반면, 55세 이상은 75%에 달했다. 이와 함께 젊은 층은 스포츠 경기의 하이라이트 영상을 시청하는 것을 비롯해 선수 SNS를 팔로우하고 비디오 게임을 통해 좋아하는 스포츠를 즐기는 것을 선호했다.

FT에 따르면 아마존 외 다른 기업에서도 젊은 층의 시청자를 확보하기 위해 게임처럼 연출되는 시각적 효과를 생중계에 도입하고 있다.