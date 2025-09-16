ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 머니투데이
인사
입력 :2025/09/16 14:45
박수형 기자
◇승진
▲김상편 편집부장
◇전보
▲이인규 편집국 선임기자(부국장)
- 2025년 9월16일자.
머니투데이
