[인사] 머니투데이

◇승진

▲김상편 편집부장

◇전보

▲이인규 편집국 선임기자(부국장)

- 2025년 9월16일자.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
