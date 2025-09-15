[Q&AI] 최대 30만원 받는 상생페이백…신청 어떻게?

질문: 상생페이백 신청 방법 알려줘.

상생페이백이란?

상생페이백은 정부의 민생회복 지원사업으로, 2025년 9월부터 11월까지 본인 카드 소비액이 2024년 월평균 소비액을 초과할 경우 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 제도입니다. 최대 월 10만 원, 총 30만 원까지 받을 수 있으며, 소비 촉진과 상생을 목적으로 합니다.

신청 대상

만 19세 이상(2025년 말 기준 2006년 12월 31일 이전 출생자) 대한민국 국민 또는 외국인.

2024년 본인 명의의 국내 신용·체크카드 소비 실적이 있는 사람.

본인만 신청 가능(인증 절차 필요).

신청 방법

상생페이백은

온라인으로만 신청가능하며, 오프라인 방문 시 안내는 받을 수 있지만 실제 신청은 홈페이지에서 해야 합니다. 단계별로 설명하겠습니다:

홈페이지 접속:

상생페이백.kr(또는 상생페이백.kr)으로 이동합니다.

본인 인증: 휴대폰 번호, 카드 정보 등으로 본인 확인을 합니다. (인증 후 작년 월평균 소비 실적이 표시됩니다.)

신청 완료: 약관 동의 후 신청 버튼을 클릭합니다. 신청 즉시 완료되며, 상생소비복권(추첨 이벤트) 자동 응모도 가능합니다.

팁: 10월 12일까지 신청 시 복권 응모 자격이 부여됩니다.

신청 기간: 2025년 9월 15일(월) 오전 9시 ~ 11월 30일(일) 자정.

첫 주 5부제 적용: 9월 15~19일에는 출생연도 끝자리

(1,6: 월요일 / 2,7: 화요일 / 3,8: 수요일 / 4,9: 목요일 / 5,0: 금요일)

(월요일: 5,0 /화요일: 6,1/ 수요일: 7,2 / 목요일: 8,3 / 금요일: 9,4/ 토요일 이후: 모두)에 따라 신청 가능. 이후 부제 해제.

시스템 점검 시간: 매일 23:30 ~ 다음 날 00:30은 신청 불가.

오프라인 지원: 온라인 신청이 어려우면 전통시장 상인회, 소상공인 지원센터, 지방 중소벤처기업청, 또는 국민·우리·농협·농축협 영업점에서

안내만 받을 수 있습니다. 실제 신청은 홈페이지에서.

소급 적용: 11월 30일까지 신청하면 9~10월 소비 증가분도 환급 대상입니다.

소비 실적 확인 및 환급

작년 실적 확인: 신청 후 2일 이내 홈페이지에서 조회 가능.

올해 실적 확인: 9월 17일부터 매월 17일에 업데이트.

환급 기준: 모든 개인 신용·체크카드 합산(해외 사용 제외). 소비쿠폰 사용액은 중복 지원 방지를 위해 제외.

환급 시기: 매월 15일 디지털 온누리상품권으로 지급(9월분: 10월 15일 등).

유효기간: 지급일로부터 5년.

이의신청: 환급 결과에 불만 시 홈페이지 온라인 신청(7일 이내 결과 확인). 어려우면 지원센터 방문.

주의사항 및 꿀팁

제외 사항: 해외 결제, 정부 소비쿠폰 사용액, 취소/환불 시 환수(사업 종료 후 1년 내).

사용처: 디지털 온누리상품권은 온누리상품권 사용처(대형마트 일부 제외, 지역화폐 가맹점 등)에서 가능. 상생페이백은 지역 제한 없이 프랜차이즈 포함.

꿀팁:

최대 30만 원 받기 위해 9~11월 소비를 작년 평균보다 50만 원 이상 늘리세요(20% 환급 기준).

앱(온누리상품권 앱)으로 상품권 관리 추천.

문의: 소상공인시장진흥공단 고객센터(1357).

더 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인하세요. 신청 기간이 오늘(9월 15일)부터 시작되니 서둘러보세요!

