[Q&AI] 부산국제영화제 가고 싶은데…예매 꿀팁은?

질문: 부산 국제 영화제 예매는 어떻게 할 수 있어?

그록 답변: 부산국제영화제(BIFF) 티켓 예매는 다음과 같은 방법으로 진행할 수 있습니다. 제30회 부산국제영화제(2025년 9월 17일~26일)의 예매 일정과 절차를 기반으로 안내드립니다.

1.

예매 일정

개막식·폐막식 / 오픈 시네마(야외상영작) / 미드나잇 패션(심야상영작) / 액터스 하우스 / 커뮤니티비프 상영작

예매 오픈: 2025년 9월 5일(금) 14:00 (KST)

일반 상영작 / 마스터 클래스 / 씨네 클래스

예매 오픈: 2025년 9월 9일(화) 14:00 (KST)

2.

예매 방법

온라인 예매:

부산국제영화제 공식 홈페이지(www.biff.kr)에 접속합니다.

우측 하단의

‘티켓 예매’버튼을 클릭합니다.

원하는 상영작, 일자, 시간을 선택한 후 좌석을 지정합니다.

결제 수단을 선택합니다(신용카드, 모바일 예매권, BIFF 카드 예매권 등).

BIFF 예매권사용 시: 카드 예매권의 스크래치 부분을 동전으로 제거한 후 예매권 번호를 입력합니다.

온라인 예매는

크롬(Chrome)또는

마이크로소프트 엣지(Microsoft Edge)브라우저 사용을 권장하며, 팝업 차단이 해제되어 있는지 확인하세요.

결제 완료 후 모바일 티켓을 받거나, 종이 티켓이 필요한 경우 BIFF 매표소에서 발권합니다.

참고: 1회 예매 시 최대 2장까지 구매 가능하며, 1장 단위로 부분 취소가 가능합니다(단, 모바일 예매권과 신용카드 복합 결제 시 전체 취소만 가능).

현장 예매:

온라인에서 매진되지 않은 상영작이나 취소표는 영화제 기간 동안

BIFF 매표소에서 구매 가능합니다.

디지털 취약계층 지원 창구: 상영작별 일부 좌석은 야외사거리 BIFF 매표소에서 판매되며, 지원 대상자만 이용 가능합니다.

3.

할인 및 유의사항

할인 혜택:

경로 우대(1960년생 이상), 장애인, 국가유공자: 3,000원 할인(신분증 또는 복지카드 지참 필수).

영화의전당 유료회원: 3,000원 할인(영화의전당 유료회원 카드 지참, 동반 1인까지 적용, 개·폐막식 및 미드나잇 패션 제외).

할인 티켓은 온라인 예매 후 BIFF 매표소에서 증빙 서류 확인 후 발권 가능.

취소 및 환불:

영화 상영 30분 전까지 취소 가능.

취소 수수료:

영화제 개막 전(9월 16일까지): 수수료 없음.

영화제 기간(9월 17일~26일): 티켓 1장당 1,000원.

모바일 티켓은 예매 페이지(마이페이지 → 상세보기 → 취소)에서, 종이 티켓은 BIFF 매표소에서만 취소 가능.

유의사항:

예매는 공식 홈페이지(www.biff.kr) 또는 지정된 예매처를 통해서만 가능하며, 외부 사이트나 개인 간 양도는 불법 거래로 간주되어 책임지지 않습니다.

상영 시작 후 15분까지 입장 가능하며, 이후 입장 시 좌석이 보장되지 않을 수 있습니다.

모바일 티켓 캡처 사진으로는 입장 불가하며, 원본 모바일 티켓을 제시해야 합니다.

4.

꿀팁

취소표 줍기: 인기 상영작은 빠르게 매진될 수 있으므로, 상영일 새벽이나 상영 2시간 전 취소표를 확인하세요.

스케줄 코드 번호: 홈페이지에서 상영작의 스케줄 코드 번호를 미리 확인하면 예매 시 빠르게 선택 가능합니다.

문의: 예매 관련 문제는 BIFF 콜센터(1666-9177)로 연락하세요.

자세한 정보는 부산국제영화제 공식 홈페이지(www.biff.kr)에서 확인할 수 있습니다. 예매 오픈 시간에 맞춰 빠르게 접속하여 원하는 상영작을 예약하세요!

관련기사

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. (☞ 기사 원문 바로가기)

이미지 출처: 그록 4 생성