젊은 개발자가 오픈AI(OpenAI) CEO 자리에 지원해 화제를 모으고 있다. 채용 공고도 없었지만 과감하게 도전장을 낸 것이다. 파이낸셜익스프레스가 2일(현지 시간) 보도한 내용에 따르면, 외메르 외즈톡(Ömer Öztok)이라는 개발자는 자신만의 파격적인 경영 비전을 담은 지원서를 오픈AI에 보냈다.

그는 CEO를 제외한 전체 임원진을 챗GPT 에이전트로 교체하고, 메타(Meta)의 AI 팀 전체를 챗GPT 플러스 평생 구독권으로 스카우트하겠다고 제안했다. 심지어 구글(Google)을 단순히 그 이름 때문에 인수하고, GPT-6을 자신의 트윗으로만 훈련시키겠다는 계획도 내놨다.

오픈AI는 며칠 후 정중하지만 당황한 기색이 역력한 답장을 보냈다. 회사 측은 그의 열정은 인정하지만 리더십 팀 교체 제안을 "종말론적"이라고 평가했고, 메타 직원 유혹 계획을 법적으로 "파괴적"이라고 지적했다. 또한 회사 지분 50%를 요구하지 않는 더 전통적인 후보를 선택했다고 밝혔다.

거절 통지를 받은 외즈톡은 오히려 이를 자랑스럽게 SNS에 공개하며 "언젠가 오픈AI를 추월할 것"이라고 선언했다. 이를 본 한 네티즌은 "답장이 챗GPT로 작성된 것 같아 마음에 든다"는 반응을 남겼으며, 다른 네티즌은 "이건 일주일 전 나이키(Nike) CEO 지원 거절 사례를 따라 한 것"이라고 지적했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)