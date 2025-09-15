테이크원컴퍼니, 신작 게임 '엔하이픈 월드' 글로벌 사전등록 시작

테이크원컴퍼니(대표 정민채)는 글로벌 K-POP 아티스트 엔하이픈(ENHYPEN)의 첫 시네마틱 어드벤처 게임 ‘엔하이픈 월드: 이터널 모먼트’(<ENHYPEN WORLD : Eternal Moment>)의 글로벌 사전 등록 프로모션을 시작했다고 15일 밝혔다.

이번 사전등록은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 진행되며, 참여자 전원에게는 엔하이픈 멤버들의 친필 사인 폴라로이드 응모권이 제공된다. 또한, 게임 정식 출시 후 사용할 수 있는 전용 아이템도 함께 지급될 예정이다.

사전등록 페이지와 함께 새 콘텐츠도 공개했다. 엔하이픈 멤버들이 직접 촬영한 개별 인사(ID) 영상과, 게임만을 위해 제작된 단체 키아트 초상 이미지가 최초 공개됐다. 이와 함께 ▲멤버별 초상 이미지 ▲세계관 기반 캐릭터 ▲주요 시스템 정보 등이 첫 선을 보였다.

하반기 출시를 목표로 한 ‘엔하이픈 월드: 이터널 모먼트’는 뱀파이어를 활용한 엔하이픈의 독창적인 게임 스토리를 담은 것이 특징이다. 특히 기억을 노리는 크리처의 공격 속에서 멤버들과 함께 소중한 기억을 지켜내고, 무너진 ‘밤피르 타운’을 다시 일으켜 세우는 여정을 담고 있다. 유저는 주인공이 되어 멤버들과 기억 세계를 모험하며, 다양한 인터랙션을 통해 새로운 경험을 제공한다.

게임에는 멤버들의 실사 비주얼 뿐 아니라, 귀여운 짝꿍 집사 캐릭터 ‘밤키즈(VAMKIDZ)’와 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 준비돼 있다. 멤버들의 다양한 반응을 만날 수 있는 멤버룸과 로비, 게임에서만 만날 수 있는 미공개 독점 초상 포토카드, 밤키즈와 함께 꾸미고 키우는 SNG 시스템 ‘밤피르 타운’, 카드를 활용해 기억을 지키는 퍼즐 플레이 등이다.

정민채 테이크원컴퍼니 대표는 “이번 사전등록은 글로벌 팬들과의 본격적인 첫 만남”이라며 “엔하이픈의 세계관과 아티스트적 매력을 게임만의 방식으로 구현해, 팬들이 음악을 넘어 새로운 차원에서 아티스트와 교감할 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.

테이크원컴퍼니는 글로벌 K-POP 아티스트 IP 기반의 모바일게임을 선도해온 개발사로, BTS WORLD, BLACKPINK THE GAME, NCT ZONE 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 선보여왔다. 이번 신작 게임은 네 번째 타이틀이다.