토스뱅크·하나카드 8대 영역 10% 청구할인카드 출시

토스뱅크는 하나카드와 함께 아파트 관리비 등 고정 지출부터 커피·골프 등 여가에 필요한 지출 등서 청구 할인을 받을 수 있는 ‘토스뱅크 하나카드 Day’를 출시했다고 15일 밝혔다.

이 카드는 ▲커피 ▲쇼핑 ▲보험 ▲통신 ▲아파트 관리비 ▲학원 ▲병원 ▲골프 등 8대 생활영역에서 10% 청구할인을 제공한다. 전월 실적 50만원 이상 시 각 업종별 5천원(월 통합 3만 원), 전월 실적 100만원 이상 시 업종별 1만원(월 통합 5만원)까지 할인 적용된다.

토스뱅크 애플리케이션(앱)을 통해서 이 카드를 신청할 수 있다. 고객들은 국내 전용, 국내외 겸용으로 카드를 발급할 수 있으며, 연회비는 2만원이다.

출시 기념으로 오는 10월 31일까지 카드를 신청하고, 신청일로부터 2주 내 발급을 완료한 고객에게는 결제 계좌로 2만원이 지급된다. 1인 1회 제공된다.