롯데칠성 ‘새로’ 출시 3년여 만에 누적 7억병 판매

롯데칠성음료가 회사의 제로 슈거 소주 ‘새로’가 출시 3년여 만에 누적 판매 7억병을 돌파했다고 15일 밝혔다.

지난 2022년 9월 출시된 ‘새로’는 부드러운 목넘김과 알코올 특유의 향이 적어 마시기 편하다는 소비자 반응 속에 빠르게 성장했다. 출시 4개월 만에 5천만병, 7개월 만에 1억병을 돌파했고, 출시 34개월 만인 올해 7월 말 기준 7억병 판매를 기록했다.

‘새로’는 과당을 사용하지 않은 제로 슈거 콘셉트와 산뜻한 맛으로 건강 지향적 소비 트렌드에 부합하며 주목받았다. 주류업계 최초로 영양성분 표시를 선제적으로 도입한 것도 차별점으로 작용했다.

새로 제품 3종.(사진=롯데칠성음료)

마케팅 전략도 눈길을 끌었다. 연예인 모델 대신 캐릭터 ‘새로구미’를 활용한 애니메이션 광고를 선보이며 스토리텔링 기반의 소통을 이어갔다. 지금까지 공개된 43편의 유튜브 영상은 총 8천600만 조회수를 기록했으며, ‘제로 슈거 새로, 새로 맛집은 새로, 얼굴 맛집은 새로구미’ 영상은 1천100만 조회수를 넘겼다.

광고 캠페인은 국내외에서 인정받았다. ‘대한민국 광고대상’, ‘유튜브웍스’, ‘K디자인 어워즈’에 이어 올해 4월에는 아시아·태평양 최고 권위의 광고제인 ‘스파익스 아시아(Spikes Asia 2025)’에서 크리에이티브 전략 부문 동상을 수상했다.

관련기사

체험형 마케팅도 성과를 거뒀다. 브랜드 팝업스토어 ‘새로도원’은 다이닝과 상권 협업을 결합해 운영 5개월 동안 방문객 4만명을 돌파했다. 특히 흑백요리사의 ‘장사천재 조서형 셰프’와 협업한 메뉴는 다이닝 예약 앱 캐치테이블에서 평점 4.9점(리뷰 2천여건)을 받으며 호응을 얻었다.

롯데칠성음료 관계자는 “출시 3주년을 맞은 ‘새로’가 대한민국 대표 제로 슈거 소주로 자리매김한 것은 소비자들의 꾸준한 관심과 사랑 덕분”이라며 “앞으로도 차별화된 경험과 가치를 제공해 소주의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.