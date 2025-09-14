경주 세계유산축전, 외국인 유학생에 주목...팸투어 성료

경주시(시장 주낙영)와 신라문화유산연구원(원장 주진옥)은 지난 12일과 13일 양일간 국내 거주 외국인 유학생을 대상으로 ‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구 외국인 팸투어’를 성공적으로 마쳤다.

이번 팸투어는 국내에서 가장 많은 유네스코 세계유산을 보유한 경주시가 단독으로 처음 개최하는 세계유산축전의 국제적 위상을 널리 알리고, 외국인들에게 신라 천년의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 특히 한국 문화에 관심이 높은 2030 세대 외국인 유학생이 경주 세계유산의 가치와 매력을 새롭게 조명하고 이를 세계에 확산할 수 있다는 점에서 의미가 크다고 경주시 측은 설명했다.

팸투어 프로그램은 페루, 멕시코, 카메룬, 인도네시아 등 다양한 국적의 참가자들이 경주 세계유산을 단순히 관람하는 데 그치지 않고, 오감으로 더욱 몰입해 경험할 수 있도록 체험형으로 구성됐다.

경주 세계유산축전 외국인 팸투어에 참가한 외국인 유학생들이 양동마을을 찾아 해설사로부터 마을과 관련된 설명을 듣고 있다.

첫날 일정은 양동마을 투어로 시작됐다. 참가자들은 전통 고택과 가옥이 보존된 마을 곳곳을 거닐며 조선시대 양반가의 생활과 건축 문화를 직접 살폈다. 문화해설사가 외국인 눈높이에 맞춰 역사적·문화적 가치를 알기 쉽게 설명해 높은 이해도를 이끌어냈다는 평가를 받았다. 이어 황리단길에서 펼쳐진 대동제 길놀이 퍼레이드에 합류해 ‘K-축제’의 흥겨운 분위기를 체감했고, 대릉원 쪽샘지구에서 열린 개막식 무대에 함께했다. 서기 553년 황룡사 창건 서사를 웅장한 무대미술과 드라마틱한 연출로 재현한 개막공연 ‘황룡, 다시 날다’와 황룡사를 밤하늘에 구현한 드론 라이트쇼는 참가자들의 큰 호응을 얻었다고 알려졌다.

둘째 날에는 비단벌레 전기자동차를 타고 계림, 월성, 첨성대 등 경주역사유적지구 전역에 분포된 세계유산을 탐방했다. 참가자들은 이동과 해설을 병행하는 프로그램을 통해 경주 유산의 역사성과 공간적 매력을 동시에 체험했다.

경주시 관계자는 “이번 외국인 팸투어가 경주의 세계유산을 국제 사회에 알리는 중요한 계기가 되길 바란다”며 “참여자들이 직접 체험한 경주의 역사와 문화가 다양한 콘텐츠로 확산된다면, 경주의 세계적 브랜드 가치를 높이는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 2025 경주 세계유산축전은 ‘천년의 빛, 세대의 공존’을 주제로 다음 달 3일까지 경주역사유적지구 일대에서 펼쳐진다. 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.