콘진원, '2025 낭만콘서트' 개최…4개 지역 순회 공연

문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국콘텐츠진흥원(원장 직무대행 유현석, 이하 콘진원)은 오는 9월과 10월 홍천·상주·화천·태백 등 전국 4개 지역에서 '2025 낭만콘서트'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 공연은 중소도시와 문화 소외지역 주민이 일상 속에서 문화예술을 쉽게 즐길 수 있도록 기획됐다. 여수를 시작으로 영광, 문경, 태백, 고성(경남), 완주, 김천, 여주, 영동, 서산에서 총 10회 공연을 열었으며, 전석 매진으로 5천여명이 관람했다.

'낭만콘서트'는 콘진원과 사단법인 연예인한마음회, 대한민국방송코미디언협회, 한국방송예술인단체연합회가 함께하는 원로 예술인 일자리 창출 사업의 일환이다. 원로 배우·성우·코미디언·가수가 참여하고, 고전·라디오 드라마를 무대에서 재현해 세대와 장르를 아우르는 공연으로 지역별 특색을 살린 무대를 선보인다.

이번 공연에는 가수 권성희, 김국환, 박일준, 이애란, 조승구, 안다미가 '낭만콘서트 5080' 무대에서 추억의 히트곡을 들려준다. 한국방송예술인단체연합회가 준비한 '낭만콘서트 청춘극장'에서는 드라마 '아씨'와 '사랑이 뭐길래'를 트로트 뮤지컬로 재구성해 선보인다.

'아씨'에는 김형자, 안대용, 이기열, 정종준이 출연하고, '사랑이 뭐길래'에는 김진태, 서권순, 김효원, 연운경 등 원로 배우들이 참여한다. 코미디언 정진수가 사회를 맡고, 소리꾼 조용주 명창과 가수 선경도 무대에 오른다.

한국성우협회는 라디오 드라마 '즐거운 우리집'을 공연한다. 출연진으로 김무규, 김정애, 윤기황, 이연희, 임영화, 최문자, 최재호, 홍영란 등 성우들이 함께한다.

대한민국방송코미디언협회가 준비한 '웃는날 좋은날'은 김학래가 직접 기획·연출을 맡았으며, 코미디언 김창준, 배영만, 변아영, 지영옥, 이선민 등이 출연하는 '김수한무이름짓기', 엄영수의 '원맨쇼', 방일수·원일의 '돈코메디', 원재로·함재욱의 '만담' 등이 이어진다.

유현석 콘진원 원장 직무대행은 "'낭만콘서트'를 통해 문화 소외지역 주민에게 문화예술 경험을, 원로 대중예술인에게는 다시 무대에 설 기회를 마련했다"며 "앞으로 지자체와 연계해 공연을 매년 정례화하고, K-콘텐츠가 지역을 넘어 글로벌 무대로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.