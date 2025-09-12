SOOP, ‘2025 서울 팝콘’ 참가…공연·버추얼 콘텐츠 공개

SOOP은 오는 14일까지 열리는 ‘2025 서울팝콘’에 참가해 SOOP 뮤지션들의 음악 공연인 ‘아뮤소’ 무대를 라이브로 제공하고 SOOP 전용 부스를 운영하며 다양한 행사장 탐방 콘텐츠를 진행한다고 12일 밝혔다.

행사 첫날인 이날 오후 4시에는 SOOP의 음악 지식재산(IP) 콘텐츠인 ‘아뮤소’ 특별 공연이 서울팝콘 메인 무대에서 열린다. MC를 맡은 스트리머 가습기와 안예슬의 진행으로 ▲따린 ▲구슬요 ▲엘시 ▲냐냐 ▲미르 등 버추얼 스트리머들과 ▲이사호 ▲지구인 ▲백다연 등 뮤지션들이 출연해 다양한 팝 컬처를 즐기는 행사 관람객들에게 공연 경험을 선사할 예정이다.

SOOP 공식 방송 계정을 통해 송출되는 이번 아뮤소 공연에서는 팝 컬처와 서브 컬처에 어울리는 선곡으로 현장 관객과 같이 호흡할 수 있는 무대를 준비했다.

(사진=SOOP)

아울러 SOOP은 사흘간 진행되는 ‘서울팝콘’ 기간 동안 행사장 내 전용 부스 ‘SOOP 스트리머 라운지’도 운영한다. 삼성동 코엑스 A홀에 마련된 이 부스에서는 다양한 스트리머들이 직접 참여하는 콘텐츠와 행사를 마련했다.

사전에 선발된 스트리머들이 행사장 내부와 SOOP 부스를 탐방하며 모바일 라이브 방송을 진행하는 ‘서울팝콘 탐방대’와 스트리머 홍타쿠가 직접 개인 소장 피규어와 애니메이션 굿즈를 판매하는 라이브 콘텐츠 ‘홍타쿠의 오타쿠지!’, ‘SOOP 코스프레 스트리머 촬영회’ 등 다양한 부스 행사를 진행할 계획이다.