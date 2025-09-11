李 대통령, KT 소액결제 사고에 "추가 피해방지 나서야"

이재명 대통령은 11일 KT 무단 소액결제 침해사고를 두고 “전모를 속히 확인하고 추가 피해 방지에 적극 나서야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 제10차 대통령 주재 수석보좌관회의를 주재하고 “한 통신사에서 소액결제 사건이 발생하고 있다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “일부에서 사건의 은폐축소 의혹도 제기되고 있는데, 이 또한 분명히 밝혀서 책임을 명확하게 물어야겠다”며 “소를 잃는 것도 문제지만 소 잃고도 외양간조차 안 고치는 건 더 심각한 문제”라고 지적했다.

사진_뉴스1

이어, “기업은 보안 투자를 불필요한 비용이라고 생각하지 않는지 되돌아 봐야겠다”며 “정부는 이 보안 문제의 근본적 해결에 힘을 모아달라”고 강조했다.

KT에 따르면 무단 소액결제 사고와 관련 총 278건의 피해가 발생했으며 피해액은 약 1억 7천만 원으로 추산됐다.