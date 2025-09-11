삼성·LG, 美 소비자평가 나란히 정상…TV·세탁기서 '최고 제품' 선정

국내 가전을 대표하는 삼성전자와 LG전자가 미국 소비자들로부터 각각 TV와 세탁기 부문에서 ‘올해 최고 제품’이라는 찬사를 받았다.

11일 미국 소비자만족지수협회(ACSI)와 컨슈머리포트에 따르면 삼성전자는 올해 소비자 만족도 TV 부문에서 83점으로 가장 높은 점수를 받았다. LG전자와 TCL은 각 81점으로 공동 2위에 올랐다. 소니는 80점으로 3위를 기록했다.

2025년형 삼성 OLED TV (사진=삼성전자)

삼성전자, 美 소비자가 뽑은 최고의 TV 브랜드 2년 연속 선정

ACSI는 "업계 선두주자인 삼성은 최첨단 기술을 도입하는 데 앞장서고 있으며, 프리미엄 고가 카테고리에서 표준을 제시하고 있다"고 평가했다.

삼성전자는 전체 가전 부문에서 월풀과 함께 공동 1위에 올랐다. 2023년 4위, 2024년 3위에 머물렀으나 올해 1위로 도약했다.

올해 신설한 청소기 부문에서도 1위를 차지했다.

삼성전자는 이번 조사에서 혁신적인 기능을 갖춘 제품과 내구성, 눈에 띄는 디자인, 신뢰성 높은 고객 지원 서비스 등을 인정받으며 '소비자가 가장 추천하는 브랜드'로 자리매김했다.

삼성전자는 지난 5월 발표된 ACSI 스마트폰·워치 부문에서도 각 1위를 차지한 바 있다.

LG전자 세탁기 및 건조기 신제품이 집 안 공간에 조화롭게 배치된 모습.(사진=LG전자)

LG전자, 올해 최고의 대용량 세탁기 전 부문 1위 석권

LG전자는 최근 미국 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 '올해 최고의 대용량 세탁기'에서 전 부문 1위를 석권했다. 드럼 세탁기·통돌이 세탁기·교반식 세탁기 등 전 부문에서 1위를 차지한 것이다.

특히 LG전자가 올해 새롭게 선보인 초프리미엄 'LG 시그니처' 세탁기는 모든 평가 제품 중 가장 높은 점수(86점)를 받으며 제품 경쟁력을 인정받았다.

컨슈머리포트는 이 제품에 대해 "모든 평가 제품 중 가장 큰 용량을 갖춘 제품으로, 미니멀리즘 디자인과 뛰어난 세탁 성능을 갖췄다"고 칭찬했다.

통돌이 세탁기는 세탁 성능과 물·에너지 효율성, 진동 수준에서 높은 평가를 받았으며, 교반식 세탁기 부문에서는 "장기적으로 비용 절감은 물론 환경에 대한 영향도 줄일 수 있는 제품"으로 평가받았다.

LG전자는 TV 부문에서도 성능을 인정받았다. 컨슈머리포트는 화면 크기별 TV 평가에서 OLED TV가 출시되는 모든 부문에 대해 LG 올레드 TV에 최고점을 부여한 바 있다.