美 편의점, 샌드위치 체인 품는다…"이례적"

미국 편의점 운영업체 ‘레이스트랙’이 샌드위치 프랜차이즈 ‘포트벨리’를 약 5억6천600만 달러(7천857억원)에 인수하기로 했다. 편의점 운영업체가 외식 브랜드를 인수하는 것은 이례적이라는 평가다.

10일(현지시간) CNBC에 따르면 레이스트랙은 포트밸리를 주당 17.12 달러(2만3천767원)에 공개매수 방식으로 전량 인수하겠다고 밝혔다. 이는 전 거래일 종가 대비 약 47%의 프리미엄이다. 포트벨리 주가는 올해 들어서만 75% 이상 상승했다.

이번 거래는 올해 4분기에 마무리될 것으로 예상된다. 발표 이후 팟벨리의 주가는 30% 이상 급등했다.

레이스트랙 매장 외관. (사진=레이스트랙 홈페이지)

시카고에 본사를 둔 포트벨리는 가맹점을 포함해 미국 내 445개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 2천개까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 레이스트랙은 14개 주에서 800개 이상의 편의점을 운영하고 있다.

밥 라이트 포트벨리 최고경영자(CEO)는 “레이스트랙의 전략적 비전과 품질에 대한 헌신은 고객에게 훌륭한 음식과 즐거운 경험을 제공하려는 우리의 사명과 완벽하게 일치한다”며 “최근 수년간 가맹점 중심의 성장을 추진해왔으며, 이번 거래는 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공하면서 성장 경로를 더욱 강화하게 될 것”이라고 말했다.

이번 인수는 레이스트랙의 두 번째 인수로 앞서 회사는 지난 2023년 걸프오일(Gulf Oil)을 인수한 바 있다.