ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 환경부
인사
입력 :2025/09/10 17:18
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲국제협력담당관 김영민 ▲기후전략과장 장이재 ▲녹색전환정책과장 염정섭
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
환경부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
누가 더 얇을까?…삼성·애플, 초슬림 스마트폰 경쟁 본격화
오픈AI, 韓 AI 생태계 정조준…탑다운·바텀업 '투트랙' 공략
벤츠 마케팅·세일즈 총괄 "한국 고객 수준 높고 세련돼 늘 예의주시"
KT 소액결제 의혹 '가상 기지국', 통신망 접속 차단
ZDNet Power Center