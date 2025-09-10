[인사] 환경부

◇과장급 전보 ▲국제협력담당관 김영민 ▲기후전략과장 장이재 ▲녹색전환정책과장 염정섭

인사 환경부

