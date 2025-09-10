아이스아이, 고성능 4세대 위성 상용화

합성개구레이더(SAR) 위성영상 기업인 아이스아이(ICEYE)는 '4세대(Gen4)' 위성을 상용화한다고 10일 밝혔다.

새롭게 선보이는 4세대 위성은 최대 16cm 해상도의 세계 최고 수준 상업용 SAR 영상을 제공한다. 고해상도 관측 범위를 400km로 확장했다. 궤도당 영상 획득 횟수를 대폭 늘려 주요 관심 지역(AOI)에 대한 신속한 모니터링이 가능하다.

4세대 위성은 대규모 군집 위성 배치와 운용을 염두에 두고 설계됐다. 향상된 영상 처리량을 통해 궤도 재방문 주기를 15분 이하로 단축할 수 있다.

각 위성은 하루 최대 500장의 영상을 촬영할 수 있으며, 이 중 절반은 궤도당 폭 2천km 범위에 집중할 수 있다. 최대 700Mbps 속도로 영상 촬영과 전송을 동시에 수행한다. 단일 궤도 내에서 임무 할당, 영상 획득, 데이터 전송까지 처리할 수 있다.

아이스아이 4세대 위성 (사진=아이스아이)

더 크고 강력한 안테나 탑재로 신호 강도와 영상 선명도도 향상됐다. 고해상도 영상 커버리지가 기존 150km에서 400km로 250% 확대됐다. 단일 위성으로도 대규모 해군 전단이나 주요 국경 검문소 등 광범위한 지역을 한 번의 궤도로 감시할 수 있다. 시간에 민감한 표적에 대한 재방문 주기도 앞당길 수 있다.

4세대 위성이 제공하는 고해상도 영상은 아이스아이의 탐지 및 식별 성능을 강화해, 사팀(SATIM) 인공지능과 결합한 자동 탐지 및 분류 기능을 통해 선박·항공기·차량을 90% 이상의 정확도로 식별할 수 있다.

각국 정부관련 고객은 4세대 위성을 국제무기거래규정(ITAR) 규제의 적용을 받지 않고 독자적으로 도입할 수 있다. 아이스아이는 지상국 구축, 교육, 소프트웨어 업데이트까지 포함한 완전한 시스템을 12개월 이내 배치·운용 가능하도록 제공한다.

첫 번째 4세대 위성은 올해 3월 스페이스X의 트랜스포터-13에 탑재해 발사됐다. 이를 통해 아이스아이는 전 세계 정부 및 국방·정보 기관의 핵심 파트너로서의 입지를 다시 한 번 입증했다.

관련기사

현재 아이스아이는 세계 최대 규모의 SAR 위성군을 운영하며 비용 효율적 플랫폼에 고성능 센서를 탑재해 신속한 재방문 주기를 구현하고 있다. 아이스아이 위성은 소프트웨어 기반으로 설계돼 있어 새로운 하드웨어 제작 없이도 지상에서 지속적인 성능 향상이 가능하다.

라팔 모드르제브스키 아이스아이 공동 창립자 겸 CEO는 "4세대 위성은 아이스아이가 SAR 위성 산업의 한계를 확장하는 대표적인 사례"라며 "전 세계 정부와 국방·정보 기관이 글로벌 현상을 관측·이해·대응하는 방식을 근본적으로 바꿀 것"이라고 말했다.