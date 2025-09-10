서플러스글로벌, '세미콘 타이완'서 반도체 장비·부품 전문 플랫폼 소개

서플러스글로벌은 이달 10일부터 12일까지 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 ‘세미콘 타이완 2025’에 참가한다고 10일 밝혔다.
서플러스글로벌은 글로벌 레거시 반도체 장비 및 부품 솔루션 기업으로, 이번 전시회에서 AI 기반의 글로벌 플랫폼 ‘세미마켓’을 소개할 예정이다.
세미마켓은 분산적이고 비효율적인 레거시 반도체 부품 생태계를 하나의 신뢰할 수 있는 글로벌 마켓플레이스로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 올해 12월 그랜드 오프닝을 앞두고 있다.
관련기사
- 서플러스글로벌, 반도체 장비·부품 전문 플랫폼 '세미마켓' 베타 오픈2025.06.05
- 서플러스글로벌, AI 기반 글로벌 플랫폼 '세미마켓' 출범2025.02.04
- 서플러스글로벌, 자회사 이큐글로벌 최태호 신임 CEO 선임2025.01.07
- 서플러스글로벌, 세미콘 재팬서 AI 기반 '세미마켓' 소개2024.12.11
김정웅 서플러스글로벌 대표는 “대만은 글로벌 반도체 생태계에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 세미콘 타이완 2025를 통해 현지 사업을 더욱 확장하고자 한다”며 “세미마켓은 레거시 반도체 장비 및 부품 거래 방식에 새로운 혁신을 가져올 것이며, 업계 파트너들과 협력을 강화할 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
서플러스글로벌은 이번 행사에서 세미마켓 생태계를 강화하기 위해 신뢰할 수 있는 판매자 모집에 적극 나설 예정이다. 또한 반도체 업계 전문가, 파트너 및 관계자들을 ‘세미콘 타이완 2025’로 초대해 고객의 요구를 충족하는 최적의 솔루션을 제공할 예정이다.