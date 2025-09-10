스코틀랜드 수반 존 스위니, 美 방문해 위스키 관세 완화 협상 나서

스코틀랜드 자치정부 수반 존 스위니가 스카치위스키에 대한 미국의 고율 관세 완화를 요청하기 위해 미국을 찾았다.

9일(현지시간) BBC에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 영국산 위스키를 포함한 대부분의 상품에 10%의 수입 관세를 부과하고 있는 상황이다. 스카치위스키협회(SWA)는 이 산업의 막대한 수출 규모를 고려해 예외 적용이나 규제 완화를 요구해 왔으며, 영국과 스코틀랜드 정부 모두 이에 동의했다.

스위니는 이번에 워싱턴DC에서 영국 대사 피터 맨델슨의 관저에 머무르며 미 정부 관계자들을 만난다. 그는 지난 4월에도 뉴욕에서 열린 타탄 위크 행사에 참석했으며, 이번이 올해 두 번째 미국 방문이다.

존 스위니 스코틀랜드 자치정부 수반.(사진=공식 엑스 캡처)

조 스위니는 2024년 5월 취임한 스코틀랜드 자치정부의 수반으로, 오랜 기간 재무장관과 교육장관을 지냈다. 그는 니콜라 스터전 전 수반의 뒤를 이어 자리에 올랐으며, 스코틀랜드 독립 문제와 함께 교역 확대, 해외 투자 유치 등에 적극적으로 나서고 있다. 이번 방미 역시 위스키 산업 보호와 교역 조건 개선을 위한 행보의 일환이다.

앞서 스위니는 트럼프 대통령과 직접 만난 자리에서 위스키 관세 문제를 제기했다고 밝힌 바 있다. 당시 트럼프는 대화의 비중을 축소하는 듯한 태도를 보였으나, 스위니는 추가 협상의 여지가 있다고 보고 이번 방미 일정을 준비했다.

SWA에 따르면 전체 스카치위스키 수출의 5분의 1가량이 미국으로 향하며, 2024년 미국 시장 규모는 9억7100만 파운드(약 1조 8천248억원)에 달한다. 관세로 인한 피해는 매주 400만 파운드(약 75억 1천740만원)으로 추산된다.

스코틀랜드 대외관계 장관 앵거스 로버트슨은 BBC 라디오 인터뷰에서 미국 내 증류주 업계와 위스키의 연결 고리를 고려할 때 관세 면제 논의에 대한 관심이 크다고 발언한 바 있다. 외신은 이에 대해 스카치위스키가 주로 미국산 오크통에서 숙성되기 때문이라고 설명했다.

SWA는 트럼프 대통령의 2기 임기 동안만 해도 약 12억 달러(약 1조 6천680억원) 상당의 오크통이 스코틀랜드로 들어올 것으로 전망했다. 그러나 2019년에도 유사한 무역 분쟁으로 미국이 스카치위스키에 25% 관세를 부과한 전례가 있어, 업계는 2026년 만료 예정인 EU-미국 간 합의를 영구적으로 유지해야 한다고 주장하고 있다.