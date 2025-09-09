[Q&AI] 가수 박진영, 대중문화교류위원장 내정... 왜?

질문: 가수 박진영이 대중문화교류위원장이 되었다는데, 무슨 일이야?

그록 답변: 오늘(2025년 9월 9일) 이재명 대통령이 대통령 직속 '대중문화교류위원회'를 신설하고, 공동위원장으로 문화체육관광부 장관 최희영과 가수 박진영(JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서)을 내정했다는 소식이 급하게 퍼지고 있어요.

이 위원회는 한국 대중문화를 세계에 더 널리 알리고, 외국 문화와의 교류를 촉진하는 역할을 할 예정인데, 박진영 씨는 K-팝의 세계화에 기여한 공로를 인정받아 선정된 거예요. 대통령실 강훈식 비서실장은 브리핑에서 "박진영 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로, K-팝 세계화를 위해 노력해 왔다"며 "전 세계인들이 우리 대중문화를 더 많이 즐기고, 우리도 외국 문화를 접하며 문화를 꽃피우는 데 기여할 것"이라고 설명했어요.

관련기사

박진영 씨는 1990년대부터 솔로 가수로 활동하며 '날 떠나지마', 'Honey' 같은 히트곡으로 유명해졌고, JYP를 설립해 트와이스, 스트레이 키즈 등 글로벌 스타를 배출한 프로듀서죠. 이번 임명으로 문화 정책에 직접 관여하게 돼서 K-문화 수출이 더 활성화될 거라는 기대가 커요. 아직 공식 임명식은 안 됐지만, 여러 언론에서 속보로 다뤄지고 있네요.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 그록을 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)