AI 대부의 별난 경험…"챗GPT로 이별 통보 당했다"

‘인공지능(AI) 대부’로 불리는 제프리 힌튼 미국 토론토대 명예교수가 챗GPT로 이별 통보를 받은 사실을 공개해 화제가 되고 있다.

AI 연구로 노벨 물리학상을 받은 힌튼 교수는 지난 주 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “전 여자친구가 나와 헤어지기 위해 AI를 활용했다”고 밝혔다.

보도에 따르면, 당시 여자친구는 챗봇에 힌튼이 왜 비열한 사람인지 설명해 달라고 요청했고, AI가 생성한 비판을 그대로 그에게 전달했다.

제프리 힌튼 토론토 대학교 명예교수(이미지=노벨상)

힌튼은 이에 대해 “그녀가 챗봇으로 내 행동이 얼마나 형편없는지 설명하게 만든 뒤, 그걸 나에게 보여줬다”며 “나는 내가 그렇게 비열했다고 생각하지 않았기에 크게 상처받지는 않았다. 그 뒤 나는 더 마음에 드는 사람을 만났다"고 말했다. 그러면서 그는 "누구나 알다시피 그런 일은 흔히 일어난다”고 덧붙였다.

비즈니스인사이더는 이 재미 있는 일화 속에서 AI가 점차 인간의 일상 상호작용에서 큰 역할을 하고 있다는 새로운 진실이 숨어 있다고 전했다. 이메일 작성, 집안 문제 해결은 물론, 힌튼의 사례처럼 이별 통보를 대신하는 일까지 AI가 우리의 의사소통 방식을 바꾸고 있다는 것이다.

출처=픽사베이

지난 3월 오픈AI와 미국 MIT 미디어랩 연구진들은 챗GPT와의 수백만 건의 채팅 대화와 수천 건의 음성 상호 작용을 분석한 결과를 발표했다. 연구에 따르면, 챗GPT를 자주 사용하는 ‘파워 유저’ 집단에서는 외로움이 심화되는 경향이 나타났다.

관련기사

연구진은 대화 속에서 외로움, 취약성, 문제적 사용, 자존감, 의존성 등의 주제를 분석했고 “개인의 감정상태를 나타내는 정서적 신호(affective cues)를 자주 보내는 극소수 사용자가 전체 대화에서 불균형하게 큰 비중을 차지한다”는 점을 확인됐다. 이는 오픈AI가 개인적 관계 문제를 챗GPT에 털어놓지 말라는 지침을 내린 배경과도 맞닿아 있다고 해당 매체는 지적했다.

오픈AI는 지난 8월 성명을 통해 “챗GPT가 연애·가족 등 개인적 관계 문제에 직접적인 조언을 하지 않도록 가이드라인을 마련 중”이라고 밝혔다. 오픈AI는 “예를 들어 ‘남자친구와 헤어져야 할까?’ 같은 질문에 챗GPT가 정답을 주는 대신, 사용자가 스스로 장단점을 따져보고 숙고할 수 있도록 돕는 방향으로 응답 방식을 개편할 예정”이라고 덧붙였다.