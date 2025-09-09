컴투스, 대학생 서포터즈 '컴투스 플레이어' 14기 발대식 개최

컴투스(대표 남재관)는 대학생 서포터즈 프로그램인 ‘컴투스 플레이어’ 14기 발대식을 개최했다고 9일 밝혔다.

‘컴투스 플레이어’는 게임 산업에 관심이 높은 대학생들이 직접 채용 및 기업 관련 콘텐츠를 제작하는 서포터즈 활동으로, 매 기수마다 전국에서 많은 대학생이 지원하며 높은 인기를 보이고 있다.

이번 14기 또한 많은 지원자들이 참여했으며, 서류와 면접 등 심사를 거쳐 총 12명이 최종 선발됐다. 지난 5일 발대식 현장에서는 ‘컴투스 플레이어’의 역할과 활동 취지를 소개하고 향후 운영 방식과 콘텐츠 제작 가이드 등을 공유하며 본격적인 활동의 시작을 알렸다.

컴투스 플레이어 14기 발대식 기념 촬영 모습.

선발된 컴투스 플레이어 14기는 2025년 9월부터 2026년 2월까지 사내외 행사 취재, 임직원 인터뷰, 직무 탐색형 리포트 등 자신만의 색을 지닌 오리지널 콘텐츠를 제작할 예정이다. 제작물은 유튜브 채널 ‘웰컴투스’와 인스타그램 등 컴투스 공식 채용 채널에 공개되며, 제작자 표기와 함께 게시되어 포트폴리오로 활용할 수 있다.

컴투스는 활동 기간 동안 현직 실무자와의 적극적인 교류와 지원으로 콘텐츠 완성도를 높일 계획이다. 참여자들은 다양한 직무 담당자와의 소통으로 진로 탐색과 직무 간접 체험의 기회를 얻고, 자유롭게 기획안을 실행해보며 실무형 제작 경험을 쌓게 된다.

또한 모든 참여자에게 월 활동비와 월별 활동 우수자 포상을 제공하고, 추후 컴투스의 공채 및 인턴십 지원 시 가산점도 부여한다.

한편, 컴투스는 2019년부터 대학생들이 실제 기업의 업무 현장을 가까이에서 경험하고 성장할 수 있도록 ‘컴투스 플레이어’ 프로그램을 운영해 왔다. 이와 관련한 보다 자세한 정보는 컴투스 공식 채용 블로그와 SNS를 통해 확인할 수 있다.