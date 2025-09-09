유니버설로봇, 협동로봇 'UR8 롱' 공개

협동로봇 전문기업 유니버설로봇은 새로운 협동로봇 'UR8 롱'을 공개했다고 9일 밝혔다.

UR8 롱은 가벼운 물건(8kg이내)이지만 긴 팔을 보유한 어플리케이션을 필요로 하는 고객이 자동화 과제를 해결하도록 설계됐다.

UR20과 동일한 작업 반경 1750mm(68.9인치) 내에서 견고하고 컴팩트하며 가벼운 형태로 안정성 및 정밀성을 구현했다. 이는 복잡한 용접작업, 정밀한 완충재 피킹, 유연한 다중 지점 검사 등 공간 제약이 있는 설비 및 산업 작업에 유용하다.

UR8 롱은 유니버설로봇 소프트웨어 플랫폼인 폴리스코프5 및 폴리스코프X와 함께 작동하며, 모션플러스로 확장 가능하다. 모션플러스는 선형 축, 회전 위치 조정기 및 회전 턴테이블과의 손쉬운 통합을 가능하게 하는 새로운 고급 모션 제어 기술이다. 정밀한 제어, 더 부드러운 궤적 및 일관된 정확도를 제공한다.

유니버설로봇 협동로봇 UR8 롱 (사진=유니버설로봇)

유니버설로봇의 업그레이드된 프리드라이브와 결합하면 사용자는 손쉽게 로봇 팔을 수동으로 정밀하게 조절할 수 있다. 이를 통해 리드-투-티치 프로그래밍이 더욱 직관적으로 이뤄지며, 복잡한 부품도 빠르고 인체공학적인 설정이 가능하다.

모든 작업은 계층적 인터페이스나 외부 도구 없이 수행되는 것이 특징이다. UR8 롱은 UR20보다 30% 가벼운 질량과 컴팩트한 손목 디자인으로 갠트리, 레일 또는 오버헤드 시스템에 장착하기에 이상적이며, 외부 축을 더 효율적으로 작동시킬 수 있다.

제품은 특히 용접 작업에 이상적이다. 윌 힐리 3세 테라다인 로보틱스 금속 가공 부문 글로벌 산업 매니저는 "UR8 롱은 기존 용접 로봇보다 쉬운 프로그래밍 환경을 제공하며, 수동 용접보다 우수한 용접 품질과 전체적인 재작업 감소를 지원해 시간과 비용을 절감할 수 있도록 돕는다"고 말했다.

유니버설로봇은 이번 주 미국 시카고에서 열리는 '북미 국제가공용접전시회(FABTECH 2025)'에서 UR8 롱을 처음 선보인다. 참가자들은 THG 오토메이션, 하이어보틱스, 벡티스 오토메이션 등 다양한 유니버설로봇 파트너 부스에서 UR8 롱의 용접 기능을 직접 체험할 수 있다.

유니버설로봇 협동로봇 UR8 롱 (사진=유니버설로봇)

마커스 야카위치 벡티스 오토메이션 제품 매니저는 "UR8 롱의 개선된 기능은 안전성을 확보한 것은 물론, 인간과 로봇 협업을 저해하지 않으면서도 새로운 용접 및 플라즈마 절단 분야로의 확장을 가능하도록 돕는다"고 말했다.

북미 국제가공용접전시회 B13045번 부스에서도 UR8 롱을 볼 수 있다. 신형 로봇의 컴팩트한 공구 플랜지와 빠른 손목 관절이 결합된 긴 도달 거리는 더 많은 피킹 위치를 가능하게 하며, 로봇이 빈 구석 깊숙이 쉽게 접근할 수 있게 돕는다.

이러한 모든 기능은 자동차 산업 등 공간 제약이 심한 셀에 원활히 통합돼 보관함당 더 많은 피킹과 중단 없는 작업 흐름을 제공한다. 개선된 관절 구조는 이전 세대 협동로봇 대비 최대 30% 빠른 사이클 타임을 구현했다.

UR8 롱은 다음 주 독일 에센에서 열리는 슈바이 센 & 슈나이 덴에서도 볼 수 있다. 글로벌 유니버설로봇 파트너사 중 하나인 스무스 로보틱스는 자사 부스에서 UR8 롱을 전시하며, 로르히 슈바이스테크닉은 3홀 3C18번 부스에서 UR8 롱을 시연한다.

또한 18일(현지시각) 목요일 오전 11시 30분, 퓨처 허브 스테이지에서 UR8 Long 특별 프레젠테이션을 관람할 수 있는 기회도 마련된다.

관련기사

장-피에르 하스우트 유니버설로봇 대표는 "UR8 롱은 그 어느 때보다 더 멀리 닿고 더 많은 작업을 수행할 수 있는 협동로봇으로, 작업 속도를 높이고 안전성을 강화하며 육체적 부담을 줄이도록 설계됐다"며 "기존에 수작업으로 수행되던 작업을 자동화하는 새로운 길을 열어줄 것"이라고 말했다.

UR8 롱은 지금 주문이 가능하며, 10월부터 출하가 시작된다. 국내에서는 11월 18일 공개된다.