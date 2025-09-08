퓨처플레이, 팁스 글로벌 특화형 운영사 선정

퓨처플레이 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 특화형(글로벌) 운영사로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

이번 선정을 통해 퓨처플레이는 국내 유망 스타트업의 해외 진출을 본격적으로 지원할 수 있는 제도적 기반을 마련하게 됐다.

중기부는 올해부터 기존 팁스 운영사 중에서도 글로벌·지역·상생·기후테크 등 전문성을 보유한 투자사를 '특화형 운영사'로 추가 지정했다. 이를 통해 전략 산업과 해외 진출 가능성이 높은 기업의 성장을 중점 지원한다.

특화형 운영사는 분야별 창업기업에 대한 추천권 우선 배정, 맞춤형 성장 프로그램 운영 등 혜택을 제공받으며, 해당 분야 창업기업의 스케일업을 집중적으로 지원한다.

퓨처플레이는 2014년 팁스 2기 운영사로 처음 선정된 이래 11년 연속 '우수' 등급을 유지하며 운영 역량을 입증해왔다. 지금까지 팁스 프로그램을 통해 803억원 이상의 누적 투자를 집행하며, 투자금 기준으로도 업계 최고 수준을 기록했다.

특히 ▲노을 ▲에스오에스랩 ▲이노스페이스 ▲뉴로핏 기업공개(IPO)와 ▲이피디바이오테라퓨틱스 ▲맨드언맨드 인수합병(M&A) 등 다수 성공 사례를 배출해왔다.

권오형 퓨처플레이 대표는 "지난 10여 년간 딥테크 스타트업을 글로벌 무대에 내보내는 제작자 역할을 해왔다"며 "이번 글로벌 특화형 팁스 운영사 지정을 계기로 해외 협력, 현지 검증, 과감한 사업화 전략을 통해 한국 스타트업의 글로벌 스케일업을 폭발적으로 실현하겠다"고 말했다.

한편 퓨처플레이는 예비 창업부터 성장 단계까지 밀착 지원하는 벤처캐피탈이자 액셀러레이터로, 포트폴리오 성장에 따라 후속 투자에도 적극 참여한다. 최근 권오형 대표 1인 체제 전환을 통해 투자 역량과 글로벌 지향 창업가 지원을 한층 강화했다.

투자 이후에는 브랜드·PR·HR·IP 등 스타트업 운영 전반에 걸쳐 밸류업을 위한 실질적인 지원을 제공하고, 해외 시장 확장을 위한 사업 개발·네트워크·후속 투자까지 적극적으로 돕고 있다.