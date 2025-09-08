[인사] 한국환경공단

인사입력 :2025/09/08 16:20

◇별정직 이사대우(본부장) ▲대구경북환경본부장 최창완

인사 한국환경공단

