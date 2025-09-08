픽셀리티, 에반게리온 크로스 리플렉션 로고 공개

픽셀리티는 8일 신세기 에반게리온 게임 프로젝트의 공식 제목을 'EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS'(에반게리온 크로스 리플렉션)로 결정하고 로고를 공개했다.

이 게임은 가상현실(VR) 및 혼합현실(MR)을 융합한 최신 기술을 통해 원작의 세계를 리얼하게 체험할 수 있도록 개발 중이다.

이용자는 원작 애니메이션에서 등장하는 장소들을 자신만의 시선으로 체험할 수 있다. 에반게리온과 사도의 전투, 다양한 상호작용, 오리지널 캐릭터들의 매력이 가득한 스토리라인도 전개될 예정이다.

에반게리온 크로스 리플렉션 로고

픽셀리티는 2026년 상반기에 실제 콘텐츠를 미리 체험할 수 있는 특별 데모를 선보일 예정이다.

본 작품은 TV 애니메이션 신세기 에반게리온 전 26화의 스토리 타임라인에서 펼쳐지는 새로운 이야기를 그리고 있다.

네르프 직원이 되는 것을 목표로 각기 다른 배경과 속내를 가진 후보생 캐릭터들이 등장하며 그 중 파일럿이 되는 꿈을 가진 주인공(이용자) 시점에서 게임이 전개된다.

원작의 주요한 에피소드와 오리지널 캐릭터들의 연결점 역시 주요 볼거리다.

총 3부작으로 기획된 시리즈로 제1탄에 해당하는 에반게리온 크로스 리플렉션는 원작의 제1화부터 제11화까지의 주요 사건을 중심으로 새롭게 선보이는 오리지널 서사와 유기적으로 연결되는 점이 가장 큰 특징이다.

개발사인 픽셀리티 측은 원작 팬들에게는 애니메이션의 주요 사건들 속에 “자신이 존재한다”는 신선한 몰입을 제공하되, 에반게리온을 처음 접하는 이들에게는 완성도 높은 세계관과 서사를 통해 새로운 방식의 에반게리온 입문 경험을 제공하는 것이 목표라고 밝혔다.

에반게리온 크로스 리플렉션은 오는 2026년 발매 예정이며 게임에 대한 추가 정보는 추후 개설될 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개 될 예정이다.