금감위·금감원 이억원·이찬진 체제로…금융권 "규제 중복 우려"

정부가 금융 관련 조직 개편안을 발표한 가운데, 금융권에서는 금융 관련 조직이 기존보다 늘어남에 따라 규제 중복에 따른 업무 병목 현상을 우려하고 있다.

특히 조직 개편안 금감원의 공공기관 전환이 포함돼 그간 금융사가 금감원에 감독 분담금은 어떻게 되는 것인지 의문이 이어지고 있다.

행정안전부는 7일 고위 당정협의를 거쳐 금융위원회는 감독 기능 중심의 금융감독위원회(금감위)고, 금감원은 공공기관으로 전환한다는 방침을 밝혔다. 기존에 금융위·금감원·금감원 내 금융소비자보호처 체제였다면 이번 개편안으로 재정경제부(현 기획재정부)·금감위·금감원·금융소비자보호원으로 운영된다.

(사진=이미지투데이)

정부는 금융 정책의 일원화와 발빠른 대처를 위해 금융 정책 기능을 재정경제부로 이관한다는 방침이지만, 이번 방침으로 감독 기능을 가진 기관은 더 늘어났다. 대부분 은행권 관계자들은 간섭하는 곳들이 네 개로 늘어난 셈이라고 평가하고 있다. A은행 관계자는 "금융 정책과 감독 기능을 분리해 전문성과 독립성을 강화하려는 취지로 이해하곤 있지만 기능이 세분화되면서 현장에서 중복 규제나 업무 혼선이 발생할 가능성에 대해 우려가 있다"고 말했다.

최근 인공지능(AI) 기술 속도가 빨라짐에 따라 발빠른 정책 대응이 필요한데, 정책과 감독이 이원화되다 보니 지금보다 규제 완화나 적용에 대한 속도가 더 더뎌질 것이라는 관측도 크다. 금융위·금감원 시절에도 물리적 망분리 완화에 대한 심사 속도가 최소 3개월이 걸리다 보니 현장에서는 AI 기술 발전을 따라잡기 어렵다는 점을 지적한 바 있다.

금감원·금융소비자보호원 공공기관 전환 시 예산 문제도 금융권에서 관심을 갖고 있는 사안이다. 금감원의 일부 운영비는 금융사가 내는 자금(감독 분담금)으로 구성됐기 때문이다. B은행 관계자는 "공공기관 전환 시에는 감독 분담금을 내지 않아도 되는 것인지 의문"이라고도 설명했다.





금융위에서 재정경제부로 넘어가거나 금감위에 남는 직원은 물론이고 금감원의 직원들의 처우들도 원활하게 협의할 지 미지수다. 금감원의 경우 민간 무자본 특수자본이기 때문에, 직원들의 거취를 정부가 일괄적으로 지시할 순 없다.

관련기사

금감원 노동조합은 이날 "민간 조직의 공공기관 재지정은 감독 독립성을 훼손한다"며 "금감원은 2009년 공공기관 지정에서 해제된 것이 감독 업무의 독립성과 자율성을 보장받기 위한 차원이었는데, 재지정이 되면 정치적 입김과 외부 맙력에 취약해져 정권의 이해관계에 좌우될 여지가 있다"고 강력하게 비판했다.

한편, 금감위원장에는 이억원 금융위원장 후보자가 유력하고 금감원장에는 이찬진 원장이 선임된 상태다. 이창규 행정안전부 조직국장은 7일 오후 정부서울청사에서 열린 정부조직법 개편안 관련 브리핑에서 "이억원 금융위원장이 인사청문회를 거쳤기 때문에 금융위가 금감위로 개편될 경우 정부조직법 부칙에 규정을 만들어 인사청문회를 거친 것으로 볼 예정이다"고 답했다.