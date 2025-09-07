인도, 관세로 美 제외 국가로 의약품 수출 확대한다

인도가 미국과의 관세 부과에 대응해 러시아‧네덜란드‧브라질로 의약품 수출을 확대할 예정이다.

미국은 지난달부터 인도 제품에 25%의 상호 관세를 부과하고 있다. 이에 따라 인도는 의약품의 미국 수출 의존도를 낮춘다는 방침이다.

미국은 인도 전체 의약품 수출의 30% 이상을 차지하는 인도의 최대 의약품 수출국이다. 인도의 대미 수출액은 올해 회계연도에 전년 대비 20% 증가한 약 105억 달러를 기록했다.

미국의 관세 정책에 반발한 인도는 수출국을 다변화하고 러시아, 브라질, 네덜란드 및 유럽 일부 지역으로의 수출을 확대한다는 방침이다. 인도는 최근 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구 정상 회의에 참석해 중국과 러시아 지도자와 협력 강화를 약속하기도 했다.

인도는 글로벌 의약품 시장의 3분의 1 이상을 차지한다. 인도 제약사들이 기존 제조 능력 확장으로 새로운 시장에 대한 수출을 20% 증가시킬 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

인도는 지난 4일(현지시간) 뉴델리에서 열린 국제 제약 전시회에서 러시아, 브라질, 네덜란드 및 유럽의 규제당국자들과 시장 진출을 위한 규제 협력 논의를 추진했다.