헥토헬스케어 ‘온리추얼’, 올리브영 온라인몰 입점

헥토헬스케어의 이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼(OnRitual)’이 올리브영 온라인몰에 입점했다.

지난 4월 론칭한 온리추얼은 ‘나만의 리추얼’을 제안하는 이너뷰티 브랜드다. 대표 제품은 ‘온리추얼 슬리밍컷 다이어트’와 ‘온리추얼 글로우업 콜라겐’이다. 두 제품은 각각 젤리형과 액상형 제형이다. 론칭 넉달만에 누적 판매 50만포를 넘어섰다.

사진=헥토헬스케어

카테고리 순위에서도 두 제품은 상위권을 기록했다. 지난 8월 말 입점한 이후 온리추얼 글로우업 콜라겐과 슬리밍컷 다이어트는 각각 건강식품 카테고리 랭킹 1위를 차지했다.

온리추얼 슬리밍컷 다이어트는 난소화성말토덱스트린과 가르시니아캄보지아 추출물을 함유한 식약처 4중 기능성 제품이다. 식후 혈당상승 억제와 배변활동 개선, 체지방 감소 등에 도움을 줄 수 있다는 게 회사의 설명이다.

또 온리추얼 글로우업 콜라겐은 저분자 피쉬콜라겐과 순도 85% 리포좀 글루타치온을 배합해 체내 전달력을 높였다. 엘라스틴·히알루론산·세라마이드 등 원료를 더했다.

헥토헬스케어는 올 하반기 온리추얼의 제품군을 늘리기로 했다.

회사 관계자는 “온리추얼의 올리브영 입점은 판매 채널 확장과 함께 브랜드가 소비자에 더 가까이 다가가겠다는 의미”라며 “고객의 건강 루틴을 완성하는 대표 이너뷰티 브랜드로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.