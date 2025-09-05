IFA, 오는 2034년까지 베를린 개최 확정

유럽권 최대 가전·IT 전시회인 IFA가 오는 2034년까지 베를린 개최를 확정했다. 4일(현지시간) 저녁 IFA 2025 개막식에서 IFA 매니지먼트와 메세 베를린, 카이 베그너 베를린 시장과 프란치스카 기파이 경제·에너지·공기업 담당 부시장이 이를 공식 발표했다.

IFA는 1924년 라디오 기술 전시회로 시작해 현재는 유럽권 최대 가전·IT 전시회로 자리잡았다. 작년에는 개최 100주년을 맞아 '모두를 위한 혁신(Innovation for All)'으로 리브랜딩했다.

IFA가 오는 2034년까지 독일 베를린 개최를 확정했다. (사진=IFA)

IFA 측은 베를린이 우수한 전시 인프라와 국제도시로서의 매력을 갖추고 있다고 평가하며, "IFA 베를린은 앞으로도 성공을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

카이 베그너 베를린 시장은 "IFA는 100년 넘게 베를린의 역사와 정체성의 일부였다"며 "앞으로도 '메이드 인 베를린'의 미래 기술을 전 세계에 보여줄 것"이라고 밝혔다.

프란치스카 기파이 부시장은 "IFA는 베를린의 디지털·기술 산업 기반과 완벽히 맞닿아 있다"고 덧붙였다.

IFA 주 전시장인 메세 베를린을 운영하는 마리오 토비아스 CEO는 "IFA의 혁신적 역동성을 바탕으로 새로운 성공의 장을 써 내려가겠다"고 밝혔다.