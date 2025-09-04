K배터리, 1~7월 비중국 전기차 시장 점유율 37.8%…7.1%p ↓

SNE리서치 분석…CATL 1위·파나소닉 4위

디지털경제입력 :2025/09/04 11:43    수정: 2025/09/04 13:50

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

4일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~7월 판매된 글로벌(중국 제외) 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 총 사용량은 약 246.2GWh로 전년 동기 대비 24.9% 성장했다.

LG에너지솔루션, SK, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 7.1%p 하락한 37.8%를 기록했다. 

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 6.2%(50.9GWh) 성장하며 2위를 유지했고 SK온은 17.3%(24.6GWh)의 성장률을 기록해 3위에 올랐다. 삼성SDI는 10.4%(17.7GWh) 감소한 것으로 나타났다.

전기차 배터리 사용량(중국 시장 제외)

일본 파나소닉은 올해 배터리 사용량 21.4GWh를 기록하며 4위에 올랐다. 

중국 CATL은 중국을 제외한 글로벌 시장에서도 전년 동기 대비 35.1%(73.3GWh) 성장하며 1위 자리를 유지했다. BYD는 중국 외 시장에서도 141.7%(18.4GWh) 성장률을 기록하며 5위를 기록했다. 

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
