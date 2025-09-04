[인사] 건국대학교

◇서울캠퍼스 ▲대학원 산업경영융합학부장 심동녘 ▲대학원 화공·생명·에너지공학부장 김기출 ▲대학원 전기전자공학부장 박성정 ▲대학원 기계·로봇·자동차공학부장 이창우 ▲대학원 컴퓨터공학부장 하영국 ▲대학원 사회환경공학부장 하동호 ▲건축대학 건축학부장 김영석 ▲공과대학 사회환경공학부장 박대룡 ▲수의과대학 수의학교육실장 김재환 ▲체육부장 박종학 ▲교무처 학사팀장 김진욱 ▲총무처 인사팀장 장정용 ▲정보통신처 정보운영팀장 김종설 ▲정보통신처 정보인프라팀장 이영일 ▲경영전문대학원 행정실장 겸 경영대학원 행정실장 겸 경영대학 행정실장 남기열 ▲농축수의과학대학원 행정실장 겸 농축대학원 행정실장 이창길 ▲공학대학원 행정실장 겸 정보통신대학원 행정실장 최미연 ▲예술디자인대학원 행정실장 양인 ▲융합과학기술원 행정실장 안형렬 ▲일우헌 행정실장 공종국 ▲언어교육원 행정실장 박재희 ▲산학협력단 경영지원팀장 이중혁 ▲산학협력단 IP사업지원팀장 봉상철
◇글로컬캠퍼스 ▲생활관장 겸 생활관 행정실장 김용만 ▲교무처 교무팀장 윤기현 ▲교무처 학사지원팀장 김상민 ▲RISE사업단 사업운영본부장 김기종 ▲중원도서관 학술정보팀장 김영관