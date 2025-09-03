ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상자원부
인사
입력 :2025/09/03 17:56
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲첨단산업정책관 최우혁 ▲수소경제정책관 박덕열
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상자원부
