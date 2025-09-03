[인사] 산업통상자원부

인사입력 :2025/09/03 17:36

◇국장급 전보 ▲첨단산업정책관 최우혁 ▲수소경제정책관 박덕열

인사 산업통상자원부

