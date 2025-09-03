넷마블 '뱀피르', 골드 수급·명중 밸런스 개선…첫 피드백 반영 업데이트

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉 신작 MMORPG '뱀피르'의 첫 업데이트를 진행했다고 3일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 ▲골드 획득 밸런스 ▲명중률 밸런스 등이 개선됐다.

업데이트를 통해 일일 퀘스트로 획득하는 골드 보상이 2배 증가했으며, '빛바랜 유산 던전'에서 획득 가능한 골드 수급량도 2배 늘었다. 또한 명중률 스탯 밸런스를 상향 조정함과 동시에 필드, 던전, 월드보스, 게헨나 던전의 몬스터 회피율을 재조정해 허들을 낮추고 다양한 스탯을 활용한 전투경험을 제공한다.

넷마블 신작 뱀피르.

이 밖에도 ▲신규 컬렉션 장비 32종, 유물 12종, 수집품 16종 추가 ▲서버 불안정 현상 개선 등 이용자들의 편의성을 확대하기 위한 업데이트가 진행됐다.

넷마블은 향후에도 이용자들의 요구 사항을 빠르게 파악하여 밸런스를 조정하는 등 적극적인 소통에 나선다는 계획이다.

한편, '뱀피르'는 게임에 접속만 해도 '탈것 11회 소환권 II' 등의 보상을 지급하는 '매일 매일 성장하는 계승자!' 출석 이벤트'를 17일까지 진행하며, 총 400만 골드를 보상으로 제공하는 '황금 미션 이벤트', '몬스터 처치 이벤트' 등 이용자들에게 다양한 보상을 지급하는 신규 이벤트를 10월 1일까지 선보인다.