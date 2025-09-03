메가존클라우드, GC녹십자 품질혁신 지원…제약업계 AX 가속

메가존클라우드가 엄격한 규제 산업의 디지털 혁신을 지원하는 성과를 창출했다.

메가존클라우드가 GC녹십자의 품질문서 작성 효율화를 위한 인공지능(AI) 기반 시스템을 구축했다고 3일 밝혔다.

GC녹십자는 이번 시스템 구축을 통해 연간 제품 평가 보고서와 제품 경향 분석 보고서의 신뢰성과 일관성을 높이고 문서 작성 시간을 80% 이상 단축하며 품질 혁신과 업무 효율화를 달성했다.

염동훈 메가존클라우드 대표 (사진=메가존클라우드)

새롭게 구축된 시스템은 ▲메가존클라우드의 생성형 AI 컨설팅 서비스 '메가존 에어 컨설팅' ▲생성형 AI 운영 관리 서비스 '메가존 에어 빌드' ▲아마존웹서비스(AWS)의 AI 완전 관리형 서비스 '아마존 베드록'을 기반으로, 앤트로픽의 최신 대형언어모델(LLM) '클로드 3.7'과 검색증강생성(RAG) 기술을 적용해 개발됐다.

기존에는 SAP·품질경영시스템·실험실정보관리시스템 등 각각의 데이터를 수작업으로 취합해 문서를 작성해야 했다. 이 때문에 단순 반복 업무에 많은 시간이 소요됐고 담당자에 따라 문서의 구성이나 포맷이 달라지는 등 일관성 확보에도 어려움이 있었다.

이번 시스템은 유럽연합의 GMP 가이드라인에 따라 작업 시간을 최대한 단축할 수 있도록 초안 작성을 지원하며 최종 보고서는 반드시 현업 담당자의 검토를 거쳐 확정되도록 구축됐다.

관련기사

GC녹십자 강형묵 디지털혁신실장은 "AI를 활용한 문서 작성 시간 단축으로 현업에서는 실질적인 품질 관리 수준 향상에 더 집중할 수 있게 됐으며 회사 관점에서는 제약업계의 디지털 혁신을 선도할 계기를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 AI 도입을 확대해 제약 업계 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

메가존클라우드 공성배 최고AI책임자(CAIO)는 "이번 시스템 구축 성공은 제약 산업처럼 데이터가 복잡하고 규제가 엄격한 환경에서도 AI와 클라우드 기술이 실제 성과로 이어질 수 있음을 보여준 성공적 사례"라며 "이번 협업을 시작으로 헬스케어 산업 전반의 디지털 혁신을 더욱 폭넓게 지원하겠다"고 밝혔다.