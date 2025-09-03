두핸즈 품고, ‘2025 日 이커머스 진출 리포트’ 발간

풀필먼트 서비스 품고 운영기업 두핸즈는 K브랜드의 성공적인 일본 시장 진출을 지원하고자 ‘2025 일본 이커머스 진출 리포트’를 발간했다고 3일 밝혔다.

품고는 일본 크로스보더 풀필먼트 서비스를 운영하며, 실제 일본에 진출한 셀러들이 마주하는 여러 과제를 함께 고민하고 해결하고자 ‘2025 일본 이커머스 진출 리포트’를 발간했다.

셀러 대상 자체 설문조사 기반으로 제작된 이번 리포트는 일본 시장 진출을 준비 중이거나 이미 진출한 K브랜드 셀러들이 직면하는 핵심 이슈를 정리했다. 총 5개 챕터로 구성되며 ▲일본 이커머스 시장 이해 ▲일본 소비자 특성 ▲일본 온라인 플랫폼 특성 ▲제품 소개 페이지 작성법 ▲현지 맞춤 패키징 전략 ▲제품인증·통관·규제 이해 ▲일본 물류 환경 ▲물류 대행 서비스 활용법 ▲데이터 분석 및 관리 등 일본 진출에 필요한 실질적인 내용을 담고 있다.

두핸즈의 ‘품고’는 지난해 자사의 물류 IT역량과 프로세스 기획 경험을 바탕으로 일본지역 5일 이내 배송완료를 보장하는 ‘일본 5일 도착보장’ 서비스를 출시해 현재까지 운영 중이다.

리포트를 기획한 나한재 매니저는 “품고는 브랜드의 성장을 고민하는 파트너로서 K브랜드가 일본 시장 진출 과정에서 느끼는 막막함을 함께 나누고 해결하고자 하는 마음으로 이번 리포트를 기획하게 됐다”며 “이번 리포트는 일본 시장 진출 과정에서 셀러들이 실제로 부딪히는 난관을 해결하는데 초점을 맞췄으며 전략 수립과 실행 과정에서 실용적인 인사이트를 제공하고자 한다”고 말했다.