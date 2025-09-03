이노그리드, 숭실대와 손잡고 차세대 클라우드 전문가 양성 나선다

이노그리드가 숭실대학교와 함께 정규 학점제 클라우드 교육 과정을 운영하며 차세대 클라우드 전문가 양성에 나섰다.

이노그리드는 숭실대 스파르탄SW교육원과 협력해 2025학년도 2학기 집중학기제에서 클라우드 트랙을 맡아 수업을 진행한다고 3일 밝혔다.

수업은 9월부터 12월까지 4개월간 주 2회, 각 3시간씩 총 6학점으로 구성됐으며, 신청자 80여 명 가운데 선발된 25명의 학생들이 참여한다.

이노그리드, 숭실대학교 스파르탄SW교육원 클라우드 트랙 교육 (이미지=이노그리드)

교육 과정은 국내 PaaS 표준 모델인 K-PaaS와 이노그리드의 상용 PaaS 솔루션 SE클라우드잇(SECloudit)을 중심으로 운영된다.

컨테이너 플랫폼, 쿠버네티스, 데브옵스·지속적 통합과 배포(CI/CD) 자동화, 서비스 메시, 보안 및 거버넌스 등 현장에서 바로 활용 가능한 클라우드 네이티브 기술을 실습 위주로 다루며 팀 프로젝트와 과제를 통해 실무형 역량을 강화한다. 우수 수료생에게는 이노그리드 및 파트너사의 인턴십 기회도 제공된다.

강의 첫날인 9월 2일에는 이노그리드 김명진 대표가 직접 특강을 맡아 "국산 클라우드로 길을 만들다: 학생에서 대표까지의 실전 성장기"를 주제로 강연했다. 김 대표는 클라우드 전공을 선택한 배경과 기업에서 중요시하는 경험, 취업 준비 과정, 클라우드 산업 전반의 흐름 등을 학생들에게 공유해 큰 호응을 얻었다.

김명진 대표는 "이번 교육은 클라우드 산업의 핵심 트렌드인 클라우드 네이티브를 정규 학점 과정에 접목했다는 점에서 의의가 크다"며 "앞으로도 산학 협력을 강화해 국내 대표 클라우드 기업으로서 인재 양성에 앞장서겠다"고 말했다.

이노그리드는 지난해 수요자 맞춤형 클라우드 교육 센터 '에듀 스퀘어(EDU SQUARE)'를 개소한 바 있으며, 공공기관과 금융권 IT 담당자를 대상으로 20차례 이상 교육을 진행해왔다. 400여 개 고객 사례를 바탕으로 한 교육 프로그램을 통해 현장 중심의 클라우드 인력 양성을 이어가고 있다.