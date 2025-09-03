남동발전, 중장기 비전 ‘2040 미래로’ 선포

한국남동발전(대표 강기윤)은 ‘에너지로 미래에 가치를 더하는 플러스(PLUS)’ 전략을 담은 중장기 성장 비전인 ‘2040 미래로’를 발표했다고 2일 밝혔다.

이번 비전은 새 정부 국정 방향에 대응해 발전산업 현장에서 이행할 전략을 선제적으로 마련, 국정과제를 체계적으로 수행함으로써 에너지 분야에서 대한민국 ‘진짜 성장’의 한 축이 될 수 있는 ‘미래로 나아가는 새로운 길’을 제시하기 위해 수립됐다.

중장기 비전은 “석탄발전을 넘어 재생에너지와 수소 등 무탄소 전원을 통해 지역과 상생하며 새로운 성장동력을 창출하고, 2040년에는 글로벌 에너지 기업으로 굳건히 자리매김 하겠다”는 강기윤 남동발전 사장의 강력한 경영 의지를 반영했다.

강 사장은 지난해 11월 취임 이후 경영 회의 등을 통해 사람·인공지능(AI)·로봇이 조화를 이루며 스마트하게 운영되는 디지털플랫폼 기반의 발전 생태계를 구축해 ‘AI 3대 강국, 대한민국’ 기틀 다지기를 강조해 왔다.

강기윤 한국남동발전 사장(맨 앞줄 왼쪽 여덟 번째)이 중장기 비전 선포식을 마치고 임직원들과 파이팅을 외치고 있다.

올 상반기부터 ▲남동 에너지 신작로 2040 ▲남동 에너지 신항로 2040을 수립하며 남동발전 미래 사업에 대한 청사진을 그려왔고, 취임 10개월에 접어든 시점에서 디지털플랫폼 기반 ‘신경로’, 국민과 하나돼 연결되는 ‘상생로’를 제시하며 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 회사의 중장기 비전 ‘2040 미래로’를 완성했다.

‘에너지로 미래에 가치를 더하는 PLUS’는 AI·디지털플랫폼 기반 스마트팩토리를 완성해 나가는 ‘신경로’를 구축한다는 의미에서 플랫폼의 P, 국민과 지역 상생으로 연결(LINK)되는 함께하는 성장을 추구하는 ‘상생로’를 구축하겠다는 의미에서 링크(LINK)의 L, 한반도를 아우르는 친환경 에너지 벨트를 구축하는 U자형 ‘신작로’의 U, 6만㎞ 에너지 뉴-실크로드로 세계로 진출하는 ‘신항로’의 S를 결합해 이뤄졌다.

선포식은 실시간 사내방송과 유튜브를 통해 본사에서 함께 하지 못한 사업소 직원들과, 해외근무 직원들도 온라인으로 참여해 미래방향을 함께 공유하며 의지를 결집했다.

강기윤 남동발전 사장은 “에너지로 미래에 가치를 더하는(PLUS) 전략으로 미래 청사진을 선제적으로 그려냄으로써 오는 2040년 석탄 화력 폐쇄에 대한 준비를 마쳤다”면서 “2040 미래로 비전을 통해 그동안 그려온 청사진들을 하나하나 실현해 나가야 할 것이며, 이를 위해 전 임직원이 주인의식과 사명감을 갖고, 창의와 도전정신으로 똘똘 뭉쳐 미래 성장을 위한 새로운 동력을 창출해야 할 것”이라고 말했다.