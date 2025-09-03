더벤처스, ‘뷰티성수’ K-뷰티 피칭대회 심사 참여

최종 선정 브랜드 대상 최대 1억 원 투자 검토

중기/스타트업입력 :2025/09/03 11:18

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

초기 기업 전문 투자사 더벤처스(대표 김철우)는 오는 19일 서울 성수동에서 열리는 ‘뷰티성수 - Be.Licorn: K-뷰티 브랜드 피칭대회’에서 심사위원과 공식 후원사로 참여한다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 성동구 대표 창업·문화 융합 축제 ‘크리에이티브X성수’의 일환으로 K-뷰티 브랜드의 성장을 지원하기 위한 실전형 IR 프로그램으로 기획됐다.

이번 대회는 성동문화재단, 초기투자액셀러레이터협회, 데이즈드코리아가 공동 주관하고, 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주최한다. 크래프톤, 펍지성수, 삼성메디코스, 성동구상공회와 함께 더벤처스도 후원사로 참여하며, VC로는 유일하게 K-뷰티 스타트업과 브랜드의 스케일업을 지원할 예정이다.

더벤처스, 뷰티성수 K-뷰티 피칭대회 포스터

행사는 9월 19일 금요일 오후 3시 30분부터 서울 성동구에 위치한 펍지성수 부트캠프에서 열리며, 서면평가를 통해 선정된 K-뷰티 브랜드 8개사가 브랜드 피칭, 제품 시연 및 네트워킹 프로그램을 진행한다.

더벤처스는 이번 대회에서 유망한 K-뷰티 브랜드를 직접 발굴해 최대 1억 원의 투자 우선 검토 기회를 제공한다. 또한, 1:1 전략 컨설팅을 통해 투자 전략을 설계하고, 팀빌딩 및 채용 등 HR 전략까지 밀착 지원할 계획이다.

관련기사

최종 선정된 K-뷰티 브랜드 3개사에는 총 6천만원 상당의 삼성메디코스의 제품 기획 및 제작 지원, 소상공인시장진흥공단의 전문 컨설팅 바우처(총 6백만원 상당), 데이즈드코리아의 소셜 콘텐츠 제작 등 다양한 혜택이 제공된다.

현재 참가 기업 모집이 진행 중이며, 신청은 9월 11일까지 가능하다. 신청 기업은 서면 평가를 거쳐 최종 8개사가 IR 피칭 무대에 오를 예정이다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성메디코스 K-뷰티 브랜드 더벤처스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부 AI 예산 역대 최대…소프트웨어·클라우드 투자는 '실종'

한국서 4개월 연속 6천대씩 팔린 수입차는?

'전승절 열병식' 시진핑 의전차 주목…중국판 롤스로이스라는데

LG엔솔, 벤츠 전기차에 배터리 공급계약...15조 규모 추정

ZDNet Power Center