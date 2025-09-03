ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 보건복지부
인사
입력 :2025/09/03 10:38
김양균 기자
◇과장급 전보 ▲인구아동정책관실 인구정책총괄과장 노정훈 ▲필수의료지원관실 필수의료총괄과장 이영재
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
보건복지부
