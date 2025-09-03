엔씨 리니지M, 'BURNING HEART' 업데이트 사전예약

게임입력 :2025/09/03 10:37

이도원 기자

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지M’의 ‘BURNING HEART(버닝 하트)’ 업데이트 사전예약을 시작했다고 3일 밝혔다.

회사 측은 오는 17일 ‘BURNING HEART’ 업데이트를 진행한다. 광전사 클래스를 리부트하고, ‘TJ 쿠폰’ 등 다양한 혜택과 신규 콘텐츠를 선보인다. 클래스 리부트 등 업데이트에 대한 상세 내용은 순차적으로 공개한다.

엔씨(NC)는 업데이트를 기념해 ‘TJ 쿠폰’ 3종을 선물한다. 이용자는 15일 저녁 9시부터 다음 달 1일 정기점검 전까지 인게임 상점에서 아데나(게임 내 재화)로 ‘TJ 쿠폰 선물 상자’를 구매할 수 있다. 상자를 개봉하면 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 변신 각성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 마법인형 각성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 성물 각성을 획득할 수 있다.

‘BURNING HEART’ 업데이트의 사전예약은 16일 자정까지 진행된다. 이용자는 공식 홈페이지에서 사전예약에 참여해 레거시 월드, 리부트 월드(말하는 섬&윈다우드 서버), 리부트 월드(글루디오&그레시아 서버)에서 각각 사용가능한 쿠폰 3종을 받을 수 있다. 쿠폰 등록 시 ‘사전예약 보상 티켓’이 지급되며, 플레이 성향에 따라 ‘드루가 가문의 보급상자’와 ‘드루가 가문의 성장 지원 상자’ 중 1종을 선택해 제작할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

사전예약 보상에는 60일간 하루 1회 게임 내 주요 소모품을 제공하는 ‘드루가 가문의 행운 큐브’와 보유 시 PvE 대미지 리덕션 +2 효과를 얻는 ‘드라니움 원석’이 담겨있다. ‘드루가 가문의 보급 상자’ 선택 시 ▲룬 선택 상자 ▲스킬 카드 뽑기팩 상자 ▲ 퓨어 엘릭서 등의 보상이 공통으로 제공되며 레거시 월드는 ▲최상급 뽑기팩 선택 상자, 리부트 월드는 ▲신비한 뽑기팩 선택 상자를 획득한다. ‘드루가 가문의 성장 지원 상자’를 고르면 ▲아덴 기사단의 장비 상자 ▲80레벨까지 성장퀘스트를 진행할 수 있는 ‘드루가 가문의 성장 두루마리’ ▲보유 시 버프를 제공하는 ‘드루가 가문의 성장 엠블럼’ 등을 얻을 수 있다.

엔씨(NC)는 사전예약과 연계한 구독 이벤트도 준비했다. 사전예약 참여 후 리니지M 카카오톡 및 공식 유튜브 채널을 구독하면 ▲신비한 변신 뽑기팩 ▲신비한 마법인형 뽑기팩 ▲신비한 성물 뽑기팩 ▲상급 축복의 가루 등이 추가로 지급된다. 이미 구독 중인 이용자도 이벤트에 참여 가능하다.

