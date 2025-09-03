80주년 역사 담았다…아모레퍼시픽, 기업 브랜드 영상 공개

아모레퍼시픽이 창립 80주년을 맞아 새로운 기업 브랜드 영상을 공개했다고 3일 밝혔다.

이번 브랜드 영상은 지난 80년 간 고객 목소리에 귀 기울이며 시대에 맞는 뷰티의 새로운 영역을 개척해 온 아모레퍼시픽의 여정을 담았다.

아모레퍼시픽이 아름다움에 대한 집념으로 도전해 온 역사적 순간과 글로벌 뷰티 문화를 선도하는 현재, 그리고 앞으로 새로운 미의 기준을 열어갈 비전을 하나의 이야기로 엮었다.

창립 80주년 기념 기업 브랜드 영상을 신세계 스퀘어에서 상영하는 모습. (제공=아모레퍼시픽)

‘아름다움을 포기하지 않았을 때, 우리가 가야할 길이 보였다’는 메시지를 담은 이번 영상은 아모레퍼시픽 공식 유튜브 및 인스타그램 채널을 통해 국내를 비롯한 글로벌 고객에게 선보인다.

한편 창립 80주년을 기념해 아모레퍼시픽 공식 온라인 쇼핑몰인 아모레몰에서는 오는 7일까지 창립 80주년 기념 아모레몰 쇼핑 페스티벌을 진행한다. 80주년 한정판 굿즈와 기념 생일 쿠폰, 고객 감사 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다.