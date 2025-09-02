엠오티, 210억원 규모 이차전지 조립 설비 수주

이차전지 조립설비 기업 엠오티는 이차전지 조립 설비 공급 계약을 체결했다고 2일 공시했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이번 이차전지 장비 수주 규모는 약 210억원이다. 구체적인 계약 내용과 계약 상대방, 공급 지역에 대해서는 영업비밀 상의 이유로 공개하지 않았다.

이번에 납품되는 장비는 이차전지 뉴-플랫폼이 적용됐으며 세계 최초로 양산 단계에서 본격적으로 활용된다는 점에서 의미가 있다고 회사 측은 설명했다.

엠오티는 지난 8월에도 최근 에너지저장장치(ESS)용으로 주목받는 리튬인산철(LFP) 배터리 장비 수주 계약을 체결한 바 있다. 현재 개발 중인 원통형 46파이 배터리와 전고체 배터리 관련 장비 상업화가 가시화될 경우 지속적인 수주 모멘텀을 이어갈 수 있을 것으로 전망했다.

김충규 엠오티 부사장은 “이번 수주는 새롭게 개발된 이차전지 구조 공법이 적용된 배터리 장비 공급 본격화라는 점에서 시사점이 크다”며 “향후 지속적인 성장이 예측되는 LFP 배터리 관련 장비 수주를 위해 영업력을 집중하고 있다”고 말했다.

이어 “46파이 원통형 배터리와 전고체 배터리 제조장비 관련 연구개발에 대한 가시적 성과를 바탕으로 올해 수주 목표 달성을 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.