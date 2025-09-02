퍼즐에이아이-대웅제약 맞손…스마트병상 시장 '정조준'

의료계의 디지털 전환(DX)이 화두로 떠오른 가운데 퍼즐에이아이가 대웅제약과 손잡고 미래형 병원 환경 구축에 나선다. 인공지능(AI)을 통해 스마트병상이라는 새로운 헬스케어 시장 개척하려는 방침이다.

퍼즐에이아이는 대웅제약으로부터 전략적 투자를 유치하고 포괄적 사업 제휴를 맺었다고 2일 밝혔다. 이번 협력은 양사가 차세대 스마트병원 솔루션 개발에 착수한 뒤 이뤄진 파트너십의 일환이다. 대웅제약이 단순 협력사를 넘어 전략적 파트너로서 역할 범위를 넓힌 셈이다.

이번 투자에는 대웅제약 외에도 재무적 투자자(FI)들도 함께했다. LSK인베스트먼트, 에이스톤벤처스, 경남벤처투자가 퍼즐에이아이의 성장 가능성을 보고 동반 투자에 참여했다. 이에 회사는 대웅제약과의 협업을 통해 성과를 확보하고 내년에는 코스닥 상장에 도전할 계획이다.

(사진=퍼즐에이아이)

지난 2018년 설립된 퍼즐에이아이는 자체 개발한 음성인식 엔진과 거대언어모델(LLM)을 보유한 기술 기업이다. 최근에는 AI 에이전트 기능을 탑재한 의료 음성인식 솔루션을 개발해 상용화했다.

관련기사

회사는 음성인식 분야를 넘어 사업 영역을 확장하고 있다. 미국 메이요 클리닉과 AI 이미지 생성 솔루션 공동 개발에 착수하며 헬스케어 AI 전문 기업으로 발돋움하고 있다.

김용식 퍼즐에이아이 대표는 "대웅제약과의 협업과 전략적 투자는 의료현장의 문제점을 해결에 있어 우리 기술의 가치를 인정받은 것"이라면서 "향후 연구개발에 힘써 자체 기술력으로 미래형 병원 환경을 구축하고 선도해 나갈 것"이라고 말했다.