한국 그루브, 코어시큐리티와 MOU…공공 AI 보안 시장 '공략'

한국 그루브가 코어시큐리티와 함께 공공 인공지능(AI) 보안 시장 공략에 나선다. 양사의 AI∙데이터 분석 기술과 공공 보안 전문성을 결합해 행정기관의 디지털 전환을 지원하고 새로운 사업 모델도 발굴한다는 방침이다.

한국 그루브는 코어시큐리티와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협약으로 양사는 공공기관을 겨냥한 AI 보안 워크숍과 세미나를 공동 개최한다. 또 기관별 맞춤형 AI 보안 운영 솔루션을 기획하고 AI와 보안을 융합한 신규 비즈니스 모델을 찾는다.

코어시큐리티는 공공 시장에서 확보한 네트워크와 레퍼런스를 기반으로 AI 보안 서비스 역량을 한 단계 끌어올린다. 이를 통해 클라우드와 AI 분야 신사업 확장 기회도 모색할 계획이다.

한국 그루브, 코어시큐리티와 MOU 체결 (사진=그루브)

한국 그루브는 이번 협력을 발판 삼아 사업 영역을 기존 기업 고객에서 공공 분야로 넓힌다. 세일즈포스, 시스코, 팔로알토 네트웍스 등 글로벌 기업과 협업하며 쌓은 AI∙고객경험(CX)∙사이버보안 역량을 공공 시장에 적용할 예정이다.

김태일 코어시큐리티 대표는 "이번 협약은 글로벌 AI 기술과 오랜 사이버보안 교육훈련∙서비스 경험으로 축적된 콘텐츠와 전문성이 시너지를 이루며 고객이 직면한 새로운 보안 과제에 선제적으로 대응하도록 지원하는 계기가 될 것"이라며 "한국 그루브와 함께 공공은 물론 민간 영역까지 확장 가능한 차세대 보안 패러다임을 만들어 가겠다"고 말했다.

김미정 한국 그루브 지사장은 "국내 공공기관의 AI 및 보안 수요가 급증하는 만큼 이번 협약은 양사 모두에게 의미있는 행보"라며 "공공 부문 진출을 시작으로 시장에 최적화된 AI 보안 서비스를 제공하고 나아가 아시아 및 글로벌 공공 시장으로 도약하는 발판이 될 것"이라고 밝혔다.